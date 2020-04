Estamos acostumbrados a ver un mundo de creadores de contenido donde el buen rollo es la norma. WillyRex y Vegetta toman el pelo a Alexby, este le hace una jugarreta en Karmaland a Auronplay, y a su vez Auron sirve de psicólogo troll a Lolito en la misma serie absurda, aunque casi siempre con el cachondeo como bandera.

Y decimos casi siempre porque a veces surgen rencillas ya sea entre el creador de contenido y el público (como le sucedió a Mangel) o entre colegas de profesión. El último ejemplo ha surgido entre el mayor youtuber de España y uno de los más polémicos.

Durante una partida de Valorant, ElRubius y su squad comenzaron a mandarse pullitas sobre quién había ganado más veces, y quién había recibido un palizón. Revenant mencionó a Rubius y este respondió con una alusión que podría entenderse como la manera que en ocasiones tiene Dalas Review de denunciar actitudes que no le gustan.

Dalas no juega con un tema que él considera muy serio, y se ayer se sintió atacado por el tuit de su colega de profesión, al que califica de “falso y payaso” con un emoticono.

Ante la pregunta de un follower, Dalas explica su versión del origen de esta supuesta rivalidad: “Salí unos meses con una ex suya de la que él aún andaba colado y desde entonces está ardido (y yo ni siquiera sabía que era su ex cuando la conocí). Desde entonces ahí me tiene entre ceja y ceja. Y los ataquitos en Twitter desde entonces, pero siempre así, a lo payaso”.

La cosa no queda ahí y promete un vídeo explicando “todas las cosas que me estuve guardando sobre Rubius desde 2012. Realmente es muy triste que rubensito ha hecho cosas horribles, pero de él nadie se atreve a hablar porque todos quieren caerle bien para rascar famita. Pues las contaré yo (y son un secreto a voces)”, adelanta el canario, que ya habló muy duramente sobre Ibai Llanos hace unos días.