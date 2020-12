¿Qué van a hacer en nochevieja los youtubers?

Con media vida delante de las cámaras, la mayoría de youtubers de nuestro país no le dan al off ni en fechas tan especiales como la navidad. Quizá no se marquen un stream tan grande como el de Ibai y sus campanadas, pero tampoco dejan pasar la oportunidad de compartir fotos, buenos deseos y hasta chorradas que solo se pueden permitir en navidades.

Willyrex alucinaba en Instagram cómo le ha cambiado la vida en los últimos 12 meses comparando cómo pasó el anterior fin de año: "De estar viendo cocodrilos en Miami a estar montando sillas para bebés". El nacimiento de María es inminente, y tiene pinta de que su mayor compañía hoy va a ser Cristiurbi, Zeus y Hermes.

Alphasniper pasará las fiestas en casa y junto a su familia... pero cada uno en su habitación. Es lo que tiene haber dado positivo en COVID-19, y aprovechando una actualización sobre su estado ha cuchicheado un poco sobre los peores momentos que ha vivido con su hermana. "Una vez me pegó un puñetazo mientras yo conducía [...], pero desde que estamos en YouTube, somos uña y carne y estamos mucho más unidos".

Irina Isasia, la novia de Rubius, ha subido fotos de ella haciendo turismo, por lo que tiene pinta que ellos dos no estarán juntos esta noche. El youtuber le ha agradecido a Auronplay que arreglara su polémica poniéndose una sudadera de su colección, pensando que quizá la llevaría esta noche.

Poco le debe haber durado la alegría cuando ha visto que el catalán tenía otro plan para hoy: estrenar un conjunto digno de Gustabo, regalo de YouTube. No descartes que de verdad se lo ponga esta noche, para risas de Biyín y compañía.

TheGrefg y Gemita327 son algo más tradicionales y se quedan con el resto del Escuadrón Salchichón en Andorra. Lejos de la familia de sangre, pero con la familia que se elige.