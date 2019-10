¡Ya puedes escucharla aquí!

Sabíamos que iba a pasar, Lauv y BTS estaban a punto de unir fuerzas y sacar un remix del conocido tema Make It Right, ¡y ese día por fin ha llegado! El temazo ya está aquí y se ha convertido en tendencia mundial en Twitter casi al instante. ¡Mira el vídeo si aun no lo has hecho!