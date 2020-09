Rescatan a un hombre que permaneció 3 días en alta mar dentro de una nevera isotérmica

Perderse en el mar sin embarcación ni agua o alimentos puede ser una completa sentencia a muerte. Sin embargo, a veces ocurren milagros. El pasado 17 de septiembre, un hombre que llevaba a la deriva en el agua en una nevera isotérmica 3 días ha sido rescatado con éxito frente a la costa de la provincia de North Maluku, en Indonesia. Puedes ver el impactante momento en el que sube a la barca de sus salvadores en este vídeo.

Udin Diman, de 46 años y pescador de profesión, salió de su hogar el pasado 14 de septiembre para trabajar y conseguir capturar algunos mariscos para vender. Sin embargo, no regresó a casa por la noche, como tenía por costumbre. Así, su familia comenzó a preocuparse.

Después de 24 horas, decidieron denunciar la desaparición de Diman y las autoridades desplegaron un dispositivo de búsqueda por la zona. No obstante, parecía que la misión no tenía éxito, ya que no se encontraba en los lugares a los que, como otros aldeanos, iba a pescar.

Finalmente apareció, en mar abierto pero no demasiado lejos de la costa, subido en una nevera de hielo naranja y un contenedor de pescado. Estaba muy deshidratado y hambriento, por lo que inmediatamente fue trasladado al hospital, donde más tarde, ese mismo día, fue dado de alta.

"Aún no estamos seguros de cómo sobrevivió sin comida ni agua durante tres días, pero es un hombre afortunado. Estamos contentos de haberlo encontrado”, afirmaba el jefe del equipo de rescate, Muhamad Arafah, como recoge la agencia Newsflare.

Udin declaró unos días más tarde que su barca fue arrastrada por la corriente y volcó. Aun así, pudo aferrarse a la nevera isotérmica que llevaba para conservar el marisco que pescara y estuvo allí metido durante 3 días. "Me estaba desmayando debido al hambre hasta que los rescatistas me encontraron”, contaba.

En este vídeo puedes ver el momento en el que una de las barcas de la patrulla de búsqueda encuentra al pescador flotando en el mar. Pese a los días que llevaba sin comer ni beber, pudo subir a la embarcación por su propio pie y no presentaba ninguna herida grave.

