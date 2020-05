'Se viene TKN', con este sencillo pero directo mensaje ha comunicado Rosalía que dentro de muy poco podremos disfrutar de la colaboración que se ha marcado con Travis Scott.

Este anuncio ha venido acompañado de la portada del single en la que se puede ver a la cantante catalana apoyada sobre el padre de la hija de su amiga Kylie Jenner.

La comunicación de este single deja entre ver que parece que el mundo está volviendo a funcionar después del parón mundial por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Rosalía había confesado que antes de que empezara la pandemia tenía previsto sacar este tema junto al rapero pero que había preferido posponerlo ya que se trata de una canción pensada para 'bailar en el club' y muy agresiva que no se correspondía ni con el estado de ánimo ni con el tiempo que se estaba viviendo.

Como adelantaron los productores de Canadá y como más tarde confirmó la propia Rosalía, tenían grabado hasta el videoclip. Ha sido por tanto una colaboración un tanto 'accidentada'.

Este fin de semana hemos podido escuchar un adelanto de la canción a través de las historias de Instagram de la cantante: "VVS VVS Dolcce Vita" o "Leche con azúcar" son algunas de los versos que se pueden intuir de la letra donde Travis se atreve a cantar en español.

Esta no ha sido la única novedad de la reina del Tra-trá. En los próximos meses nos espera mucha más de su música como la colaboración con su amiga, la Dj venezolana, Arca.

Travis Scott, sin embargo, ha continuado con sus planes promocionales de una forma muy original. El cantante se sumergió de lleno en Fortnite, juego en el que es habitual, para dar una serie de conciertos que fueron todo un éxito.

No es la primera vez que Scott y Rosalía trabajan juntos. Ya colaboraron en el remix de 'Highest in the room' que se publicó en diciembre del año pasado.