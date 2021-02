Selena Milán explica "toda la verdad" sobre su polémica con Dyan Bay

Resurge la polémica entre Dyan Bay y Selena Milán. El pasado ocho de diciembre, Dyan Bay, que en realidad se llama Adrián, publicaba un vídeo para exponer a Milán en Internet acusándola de haber sido mala amiga, de dejarlo sin casa y de no haberlo apoyado con la anorexia que padece.

El youtuber decía que se había visto obligado a publicar ese vídeo porque Selena no quería arreglar las cosas de manera privada y la cantidad de odio que estaba recibiendo a través de las redes sociales estaba provocando que fuera incapaz de seguir con su vida sin dar explicaciones. La 'witcher' respondió diciendo que todas las afirmaciones que se habían hecho sobre ella eran mentira y que había decidido emprender acciones legales en contra de la difamación que estaba sufriendo.

Ahora, Selena Milán ha vuelto a la carga con un nuevo vídeo para desmontar los argumentos de Dyan Bay. En 'toda la verdad sobre mi polémica', Milán explica su versión de los hechos y además aporta como pruebas capturas de pantalla de conversaciones con Dyan, con la amiga de este Nicole Bonnet y varias personas más.

Selena ha reconocido que se río de la situación porque es su forma de enfrentarse a los problemas y ha desmentido que le prohibiera estar con su novio en el piso que compartían pero sí que le molestaba que una tercera persona viviera con ellos sin pagar alquiler durante un mes entero, ya que sentía coartada su privacidad: "Es mi casa. estoy pagando por convivir con una persona, no con dos".

"Llevaba acarreando este problema desde hace meses. estaba afectando a mi salud mental. Yo me las pasaba llorando todos los días queriendo irme a canarias sin casi subir vídeos. Entonces decidí ser egoísta", ha contado Selena en el vídeo. Y ha continuado: "Soy egoísta. El problema es que todos deberíamos ser egoístas. La única persona que va a pasar toda la vida conmigo misma soy yo. Y la persona a la que más tengo que cuidar es a mí misma. Yo me dejé de llevar contigo porque estaba afectando a mi salud mental. ¿Qué pretendías que arruinara mi vida por estar contigo por los días de los días amén como si estuviéramos comprometidos bajo la mano de dios? No, tengo que mirar por mi".

Además, Selena ha explicado que decidió cambiarse de casa después de estar varios meses con goteras y humedades que provocaron que tuviera que dormir en el salón. A toda esta problemática se sumaban sus ataques de ansiedad, la mala convivencia con Dyan y la poca organización para la limpieza. La joven ha reconocido que estaba nerviosa y necesitaba arreglar todo ese descontrol porque iba a someterse a una vaginoplastia para completar su transición.