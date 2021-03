Silvia Muñoz de Morales se muda a Andorra con Vegetta

Silvia Muñoz de Morales se ha mudado a Andorra. La youtuber de 24 años lleva un par de meses viviendo en el país vecino con su chico, el también youtuber Vegetta777. A pesar de que Silvia y Vegeta llevan su relación en la más absoluta intimidad la influencer ha tenido que notificar a su más de medio millón de seguidores este gran cambio en su vida.

La joven periodista lo comunicó el pasado mes de enero a través de historias de Instagram pero no ha sido hasta ahora cuando ha subido su primer vlog a su canal de YouTube para mostrar cómo ha sido su mudanza: "Me mudo con mi pareja, nos vamos a vivir juntos, por fin, no sabéis las ganas que tenía. Como habéis visto en los stories de preguntas llevamos cinco años juntos, entonces, pues como que ya empezábamos a sentir que era el momento. Aunque si no fuera porque yo estaba aquí con la universidad y el trabajo, nos hubiéramos ido a vivir antes", contaba la youtuber a través de stories.

Silvia Muñoz reconocía que se trataba de una decisión muy meditada y es que a la joven no le gusta tomarse nada a la ligera, sino que necesita valorarlo todo con detalle: "Me va a dar tanta pena dejar este piso. Tengo sentimientos encontrados: por una parte me hace mucha ilusión irme a vivir con mi pareja y pasar a esa nueva fase de la relación pero por otra es como mi pisito, voy a echar de menos mi ritmo de vida viviendo sola".

La vida de soltera no es lo único que la influencer va a extrañar de Madrid sino que en la capital se deja también a su hermana melliza, que es lo que "más triste" la pone.

A pesar de que ahora Vegetta777 y ella vayan a vivir en la misma casa eso no quiere decir que vayan a empezar a compartir en redes sociales más aspectos de su vida privada juntos. La influencer ya ha advertido a sus seguidores de que seguirá subiendo contenido a su canal de YouTube en forma de vlog pero que no será de forma tan explícita como antes, ya que quiere seguir llevando su relación con privacidad.

Para realizar la mudanza, Silvia ha contado con la ayuda de su madre que siempre "se apunta a un bombardeo" y que "tiene muy buenas ideas". De esta manera han podido colocar a lo largo de una semana todas las cajas llenas de ropa en el nuevo vestidor, que le hace mucha ilusión porque es el primero que tiene en su vida, y realizar algunos apaños para que la joven lo tuviera a su gusto.