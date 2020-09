Stalkers de youtubers: ¿qué hacer cuando se cuelan en tu casa?

Hasta hace no mucho eran los cantantes, deportistas de élite o actores de los que más oíamos hablar en temas de acoso por parte de los fans. Que si un admirador les amenazaba, que si le esperaban en la puerta de su domicilio o eso de mandar infinitos mensajes asustaba a cualquiera... y lamentablemente es un fenómeno también conocido en el ámbito de los creadores de contenido.

Esta semana teníamos dos novedades en ese aspecto. La primera llegaba desde Estados Unidos, donde un youtuber con más de cuatro millones de suscriptores recibía la visita indeseada de un stalker profesional. Boogie (así se llama el youtuber) recibió a su acosador a punta de pistola llegando a disparar como advertencia, y la noticia dio la vuelta al mundo.

Mucho menos dramática fue la otra incursión no autorizada de la semana. Hablamos de la sufrida por Ibai Llanos, cuya vida no necesita parodias porque ya es un cachondeo imprevisible en la realidad. Esta semana se coló un niño en la G2 House, y el intruso ofrecía 10 euros al caster para que saliera a saludarle. La respuesta: "¡Pero que tenenemos COVID!".

También el mayor youtuber de España ha tenido que pasar por una situación similar las navidades pasadas. ElRubius estaba emitiendo en directo cuando oyó unos ruidos en su ventana, llamaron al timbre varias veces y tras comprobar que se trataba de un niño, avisó a la policía.

"No hay nada que me moleste más que me quiten mi privacidad", decía impotente durante el stream. Poco después llegaba la policía, que le recomendaba instalar cámaras en el exterior de su vivienda. "Han sido muy majos y uno de ellos me ha reconocido", aseguraba entonces, y quizá le dieron una buena idea para hacer un canal 24 horas de su casa.

Hay otras ocasiones en las que un fan graciosete es el que manda a la policía a casa del streamer. Fue el caso de ElOjoNinja, que recibió en directo la visita de agentes de la ley por el acoso un troll. Después del incidente, las fuerzas de seguridad y el club Mad Lions (propiedad de WillyRex y Vegetta) hicieron una campaña contra el acoso online.

Un poco distinto ha sido el último caso que hemos visto en youtubers. TheExal04 colaba a su hermano en la Epic House sin contárselo al resto de residentes (también creadores de contenido). Nico, que así se llama la criatura, se comporta como un invasor asustando y zurrando a los compis de su famoso hermano, aunque le perdonan las maneras impertinentes por eso de ser de la familia.

Hay unas cuantas historias tristes dentro del acoso a famosetes de las redes, un colectivo que lamentablemente está acostumbrado a la invasión de su intimidad. Al final, casi te hace desear que las visitas inesperadas sean como las del hermanito de TheExal...

Seas youtuber o una persona anónima no te lo pienses: si se cuelan en tu casa haz como Rubius y llama a la policía, que el susto puede ser muy grande.