El susto de Ariana Grande durante los ensayos de 'Rain On Me' que podría haber terminado en tragedia

Lady Gaga continúa con la promoción de 'Chromatica', su nuevo disco. Un álbum en el que ha puesto mucho empeño y cuyos esfuerzos ya están empezando a tener recompensa.

Además de haber sido bien recibido por los 'Little Monsters' que esperaban ansiosos nueva música, ha obtenido nueve nominaciones para los premios VMA's que celebra cada año MTV: "Estoy tan agradecida y bendecida por tener 9 nominaciones a los #VMAs este año por mi álbum Chromatica, por Rain On Me, y otras actuaciones que he dado. Es un momento tan difícil para la gente de todo el mundo, que realmente honro lo afortunada que estoy de tener un día como hoy. Espero que todos se celebren en este momento, todos deberían ser nominados para un premio ahora mismo. Por la valentía, por el coraje, por el fuerte espíritu humano. Dios los bendiga y los amo, gracias por este regalo de hoy", escribía en su cuenta de Instagram al conocer la noticia.

Por este motivo, Lady Gaga ha querido compartir con sus seguidores algunos de los momento más divertidos detrás de las cámaras durante la grabación del videoclip de 'Rain On Me'. Para ello ha decidido resucitar el formato 'Gagavision', una serie de episodios a modo de webserie documental que Lady Gaga inició en el año 2008.

Gracias a estas imágenes hemos podido conocer que durante los ensayos de la coreografía, Lady Gaga hirió a Ariana Grande en la cara. La cantante de 'Stupid Love' arañó por accidente a Grande muy cerca del ojo con una de sus uñas mientras bailaban.

Gaga llevaba una afilada manicura, como las de Rosalía, que puede llegar a ser un peligro en casos como este, aunque afortunadamente quedó tan solo en un susto.

En el vídeo se puede escuchar cómo ambas bromean con el asunto. Ariana Grande no para de repetir que Lady Gaga ha arañado su ojo mientras que Gaga dice que ella le ha arañado el corazón. Mientras que Grande se siente afortunada por su herida y espera que se le quede una marca para recordarlo siempre, Lady Gaga teme que se le infecte antes del día del rodaje.

Como resultado de estas bromas, Gaga intenta ponerle un poco de pomada a Grande mientras esta sale corriendo por toda la sala de ensayo intentando escapar de la cura ante las risas de todos los presentes.