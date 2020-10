C. Tangana estrena 'Demasiadas mujeres'... ¿con guiño directo a Rosalía?

C. Tangana ha muerto. El cantante acaba de estrenar 'Demasiadas mujeres', el adelanto de su próximo disco, que considera que es el mejor trabajo de su carrera. Con este tema da comienzo una nueva etapa, un nuevo Pucho.

Un Antón que hace un repaso de las mujeres con las que ha estado, cómo las ha tratado, cómo de tóxicas han sido las relaciones, las huidas, los miedos. En el videoclip, el artista muestra su última confesión y su funeral, que reúne a todas las mujeres que lo han amado para llorarle.

Una de sus relaciones más sonadas y secretas al mismo tiempo es la que mantuvo con Rosalía antes de que esta se diera a conocer. Y, claro, muchos son los que han visto una clara alusión a ella en el videoclip.

Se dice que la 'Mala mujer' a la que cantaba C. Tangana es la ahora reina del Tra-trá, una relación que aún no ha podido superar: "De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No las he vuelto a encontrar", es la frase que algunos usuarios (tanto de Twitter como de YouTube) consideran que podría referirse a Rosalía. También lo creen porque aparece besando a una chica vestida de rojo con una larga melena azabache.

Con 'Demasiadas mujeres' C. Tangana abraza la tradición y el costumbrismo y los reinventa tanto en el plano musical como en el visual (al igual que Rosalía con sus videoclips 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá'). El videoclip parece una sesión de fotos de Vogue con modelos vestidas de Dolce and Gabbana en la localización de una película cualquiera de Pedro Almodóvar.

La canción empieza con los tambores típicos de Semana Santa y mete dentro de un beat moderno la canción 'Campanera' de Joselito. No mentía el artista cuando publicó una playlist, como avance de lo que podríamos encontrar en este primer single, con canciones de la España de los años 60 o Kanye West.

A pesar de que el vídeo se encuentra número uno en tendencias, este ha sido un estreno con sabor agridulce, ya que C. Tangana se encuentra ahora mismo en cuarentena debido a que ha dado positivo en Coronavirus y, además, tiene que estar en reposo durante mes y medio debido a una lesión en la pierna.