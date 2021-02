C. Tangana junta a Andrés Calamaro y Jorge Drexler en 'Hong Kong' y 'Nominao' para cumplir un sueño de infancia

En plena recta final para publicar su nuevo disco, C. Tangana acaba de estrenar dos nuevas canciones. 'El Madrileño' verá la luz el próximo viernes 26 de febrero y Puchito no se ha aguantado las ganas de compartir cómo suenan nada más y nada menos que dos de sus colaboraciones más esperadas.

Se trata de los temas 'Hong Kong', junto a Andrés Calamaro, y 'Nominao', en la que le acompaña Jorge Drexler. Ambas canciones, aunque muy diferentes en cuanto a sonido, comparten una historia común.

C. Tangana ha revelado a través de su cuenta de Instagram que su padre tenía un "Alfa 156 en el que durante una época solo sonaban dos discos en Español, 'Frontera' y 'Honestidad Brutal'". El primero es de Jorge Drexler y el segundo de Calamaro, por lo que juntar a ambos artistas es como un sueño cumplido para él: "Podéis imaginar lo que supone para el joven crema haber metido a estos dos bestias al estudio", ha escrito Antón.

El cantante ha convertido esta anécdota personal en un encuentro entre amigos en un local clandestino. Al menos eso es lo que reflejan los dos videoclips de estos temas que se incluyen en 'El Madrileño'. Los dos vídeos se desarrollan en el mismo universo y tanto Calamaro como Drexler tienen mucho protagonismo y peso en las actuaciones.

'Nominao' reflexiona sobre la fama, ese momento en el que se desvanece y repasas tu trayectoria; mientras que 'Hong Kong' es la canción de la farra, de los que consideran que dormir es de cobardes y siempre sabes que puedes encontrarlos de after: "peinábamos perico con navaja / En el salpicadero de tu coche/ Tengo una flor en el culo y un camello en Hong Kong /Tengo un cohete en el pantalón".

Como en el caso de 'Nunca Estoy', C. Tangana toma prestado uno de los versos de Calamaro. En concreto, en esta canción de estilo roquero se puede escuchar cómo cantan "tengo un cohete en el pantalón", que pertenece a la canción 'Mil Horas' del argentino. "Es la letra más famosa de lo que escribí", dice Andrés Calamaro en el videoclip. "Y ahora me la has 'dao'. Eso es un regalo que me has hecho", le responde ilusionado C. Tangana.