TheGrefg revela en 'El Hormiguero' cómo conoció a su novia

Anoche TheGrefg fue a divertirse a 'El Hormiguero'. Con un Pablo Motos, ya recuperado tras haber pasado la COVID-19, el streamer murciano dio a conocer al público 'boomer' en qué consiste eso de dedicarse a los videojuegos, por qué es un referente en su sector y los importantes logros que ha conseguido.

Para nosotros, millennials y zeters más puestos en el tema, lo que más nos llamó la atención fue una información hasta ahora desconocida y que tiene que ver con una persona muy especial en la vida de Grefg: su novia Gemma Gallardo.

Y es que TheGrefg ha revelado en 'El Hormiguero' cómo se conocieron. Según ha contado el youtuber su primer encuentro fue en un festival de música y se podría decir que casi se trató de amor a primera vista, ya que le gustó tan solo con verla de espaldas, por lo que decidió acercarse a ligar con ella.

Según ha reconocido Grefg, la física no tenía ni idea de quién era él, algo que se convirtió en todo un punto a favor para que pudiera fraguar su relación: "lo mejor es que cuando fui a ligar con ella, no sabía quién era yo y eso me gustó mucho".

Ahora Gemma (@gemita327) ha pasado de ser una chica totalmente anónima a toda una influencer. Se ha estrenado como streamer en el canal de Twitch de su chico, para probar y ver si le gusta ese mundo, y hasta ha reconocido que le gustaría montar su propio club de lectura a través de Instagram para su más de 858.000 seguidores.

TheGrefg no se ha podido escapar de la pregunta sobre la polémica que se ha generado entorno a Andorra, donde vive con sus compañeros del Escuadrón Salchichón. El streamer ha dado considera que le parecen respetables todas las opiniones y que se ha puesto el foco solo en los youtubers para hacer daño: "Cada uno tiene el derecho de vivir y tributar donde quiera. Lo que se ha hecho estos días es abrir un debate moral en el que no se va a llegar a ninguna conclusión. Tanto el a favor o en contra tienen sus razones. Los medios tradicionales han entrado a saco, han ido a meter mierda contra nosotros. No sé si nos ven como una competencia."

Además, cree que habría que revisar los modelos fiscales porque las profesiones han cambiado mucho y hay mucha gente que puede hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo: "El trabajo está más descentralizado hoy en día y puede hacer su trabajo desde cualquier parte del mundo. Un sitio donde pueda tener mejoras fiscales, o simplemente que les gusta (...) El debate sería cómo podemos hacer para que la gente que se ha ido fuera, vuelva y cuidar al talento que hay en este país. Se ha centrado este debate en los youtubers, y cuando creo que el foco esté en el punto de porqué se van".

El joven de 23 años ha reconocido que se marchó a Andorra por motivos económicos pero que se ha quedado porque ha encontrado un estilo de vida que le gusta y que a día de hoy no volvería a España. Dice que vive más de la mitad del año en este pequeño país vecino y que hace uso de los servicios de ese país: "Decidí operarme aquí porque pago mis impuestos aquí, aunque haya gente que prefiera irse a Barcelona para hacerlo".