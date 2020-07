Newsflare | Flooxer Now

Hace solo unos días, en la ciudad de Huai’an, en la provincia de Jiangsu, en China, un hombre atrapó al vuelo a un niño de dos años que caía desde un cuarto piso. Según la agencia Newsflare, el pequeño se había encerrado en el piso y había salido por la ventana. Uno de los vecinos del edificio, al ver al niño aferrado a la repisa del aire acondicionado, llamó a la policía.

El resto de vecinos, preocupados por una caída inminente, colocaron edredones en un dosel debajo del lugar donde se encontraba el crío. Li Dehai, uno de los vecinos, se subió a una silla con los brazos extendidos para atrapar al niño en caso de que se precipitase al vacío.

Desgraciadamente, los bomberos no llegaron a tiempo para efectuar un rescate más seguro, y el niño sufrió una caída libre desde el cuarto piso. Afortunadamente, Li Dehai se encontraba en el lugar preciso y en el momento adecuado para atrapar al crío y salvarlo. Después de una revisión médica, se confirmó que el niño no había sufrido ningún daño, asegura la agencia Newsflare.

Los niños, con habitual inocencia y falta de miedo, a veces realizan actos peligrosos sin apenas preocuparse por las consecuencias. Sin embargo, los accidentes no siempre tienen un final triste ni desdichado, y este es uno de esos casos.

Al ver el vídeo, se puede vislumbrar el terror de los vecinos y del propio niño. La preocupación de que el pequeño caiga sobre el tejado de metal o sobre el asfalto es considerable, y no es de extrañar, debido a la magnitud de los daños que se podría haber hecho de no haberlo cogido su vecino Pero, por suerte de todos, el niño no sufrió ningún daño, y el incidente terminó convirtiéndose en un susto.

Un suceso parecido tuvo lugar hace apenas un mes en la ciudad de Kunming Shi, cuando una niña decidió salir por la ventana de su casa, situada en un decimotercer piso. Haz clic en este enlace para visualizar el rescate.

