VÍDEO: Atropellan a un niño y sale ileso milagrosamente

En la provincia de Zhejiang, China, un niño de siete años fue arrollado por un vehículo que circulaba a lenta velocidad. El accidente ocurrió cuando el conductor de un coche, sin percatarse de que el pequeño se encontraba sentado en el bordillo de la carretera, arrancó su automóvil.

Tal y como se puede ver en el vídeo, cuando el niño descubrió que el vehículo se acababa de poner en marcha, intentó huir gateando para no ser atropellado. Sin embargo, el conductor no reparó en su presencia, y continuó el trayecto sin inmutarse. Cuando finalmente el pequeño se puso a gritar y a llorar debajo del coche, el conductor frenó rápidamente. Gracias a ello, el crío no sufrió apenas ningún daño.

Según informa la agencia Newsflare, “cuando el conductor subió al automóvil se le cayó la cámara y se agachó un momento para recogerla”. Por este motivo no estaba pendiente de la carretera. Por su parte, la madre del niño estaba ocupada discutiendo con un grupo de personas cuando el pequeño se alejó por su cuenta. Fue entonces cuando ocurrió el accidente.

Son muchas las casualidades que se tienen que dar para que se produzca un incidente de tal magnitud. En primer lugar, que el niño se encontrase justo en el punto muerto de un automóvil. En segundo lugar, que los padres no estuvieran pendientes del crío en ese mismo instante. Y por último, que el conductor se agachase a buscar su cámara momentos antes de arrancar el vehículo.

Sea como fuere, lo cierto es que en ocasiones ocurren accidentes de este tipo. En concreto, hace unas semanas un vehículo atropelló a un bebé en un paso de cebra, también en China. Gracias a que el pequeño se encontraba en su carrito en el momento del incidente, no sufrió ningún daño.

Al conducir, deberíamos tener especial cuidado con los bebés y los niños, ya que su pequeño tamaño puede ponerles en mayor riesgo frente a los peligros de la carretera, tal y como se puede comprobar en el vídeo.

