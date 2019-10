Cuando lo hemos visto nos hemos quedado flipados. Paula Gonu ha decidido subir a su canal de YouTube un vídeo contestando preguntas de sus fans, pero lo ha hecho de una manera que ha sorprendido a todos, ¡ha aparecido acompañada de sus padres! No es la primera vez que lo hace, pero teniendo en cuenta que no pasa por su mejor momento personal, llama la atención que no toque el tema ni de refilón.

El caso es que entre los tres han protagonizado un divertido juego. Tere y Manolo intentaban acertar las preguntas que los seguidores de su hija le habían enviado, todo para comprobar cuánto la conocían. ¡Y han fallado en mogollón de cosas!

Hay que reconocer que los padres de Paula dan genial a cámara, especialmente Tere mandando saludos a los followers antes de cada pregunta. Y tras el vídeo, la influencer hace unas declaraciones sobre ellos para sus seguidores: ‘Los quiero un montón, aprovechad el tiempo con la familia, valorad el tiempo con los vuestros y, a los padres que estéis viendo esto, estad atentos a vuestros hijos’.

¿Se tratará de una declaración de intenciones por la movida que tiene ella misma con su pareja? Seguramente se haya refugiado en los suyos para sentirse querida y cobijada, como haría cualquiera de nosotros. ¿Significará este acercamiento que volverá a casa de sus padres? De momento Paula en sus redes sigue con cara sonriente, aunque ella misma se regala flores, algo que suele ocurrir cuando estás un poco de bajeras:

Girasoles para ella, risas con sus padres… y mientras Álex sigue sin pronunciarse sobre la crisis entre ambos. Simplemente opta por subir a su Instagram fotos del pasado.

¿Tomarán una decisión sobre su relación? ¿O ya la habrán tomado aunque no lo hayan compartido con nosotros? Seguiremos muy atentos de esta historia que tiene con el corazón en un puño al mundo influencer.