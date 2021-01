Willyrex y Cristiurbi ya son padres: así ha recibido la comunidad gaming a María

¡María ha nacido! Después de hacerse derogar durante largas horas de parto, Willyrex y Cristurbi ya son padres de una niña. El youtuber hacía saltar todas las alarmas de que había llegado el día avisando a sus seguidores con un misterioso mensaje.

A lo largo de todo el día, y desde primera hora de la mañana, Willyrex estuvo poniendo al día a sus seguidores casi a tiempo real de cómo iba el parto. "La espera se está haciendo larga pero esperaremos lo que haga falta", comunicaba el streamer a través de Instagram Stories con una fotografía donde aparece con aspecto cansado.

Hasta que, por fin, ha media tarde su primera hija llegó al mundo. 12 de enero de 2021, una fecha que tanto Willyrex y Cristina como sus seguidores se van a grabar a fuego. El signo de zodíaco de la pequeña María tampoco ha pasado desapercibido, Capricornio, que ayer se convertía también en trending topic.

"¡María! ¡Un regalo tenerte entre nosotros! ¡Que suerte tienes de tener una mamá tan fuerte y tan valiente! ¡Te queremos mucho! Gracias @cristiurbi", ha escrito el youtuber junto a una foto con su futura mujer y la recién nacida. A quién de momento no hemos podido verle la cara para comprobar si tiene los ojos rasgados de Willy, ya que están preservando su intimidad.

Willyrex ha querido hablar de este momento tan especial a través de Stories: "Ya está, la tengo aquí en mis bracitos. Ha comido y se ha quedado dormidita", dice mientras no puede evitar parar de mirarla. "Cristina a hecho un trabajo espectacular, no me he mareado, me ha sorprendido un montón. Estamos contentísimos, eso sí, muy, muy cansados y con ganas de irnos ya a casita".

Por su parte, Cristina ha compartido una imagen donde se puede ver a María en los brazos de su Willy y ha confesado que ha celebrado el nacimiento de su hija cenando steak tartar (ya que durante el embarazo no se pueden comer carne cruda): "Eres lo más bonito que me ha pasado nunca", son las palabras que le ha dedicado a su bebé.

El streamer ha querido agradecer todos lo mensajes que ha recibido por su recién estrenada paternidad, y es que tanto sus seguidores como la comunidad gaming se han volcado con él. Estos son algunos de los mensajes que ha recibido por parte de sus compañeros y otros famosos de Internet:

Bjean en Instagram: "¡Felicidades a los dos! Enhorabuena"

ElRubius:

Lolito:

TheGrefg en Instagram: "Esto es historia. Enhorabuena"

Ibai:

Paula Gonu en Instagram: "Yo ahora mismo no sé si dar tres volteretas o ponerme a llorar creo que lo haré todo a la vez. Felicidades, os quiero, joder"

DjMariioo:

Luzu:

Laura Escanes en Instagram: "Enhorabuena familia"

Cristinini:

Werlyb:

Mangel: