Willyrex y Cristiurbi revelan a quién se parece su hija María: "No es tan china como tú, pero es muy guapa"

Willyrex y Cristiurbi llevan un mes estrenando paternidad. La pareja ha querido charlar con sus seguidores a través de stereo para ponerles al día sobre cómo están yendo las cosas con la pequeña María.

Cristina ha hablado del momento del parto. La prometida del youtuber y streamer ha explicado que le gustó mucho la experiencia y reconoce que pudo disfrutarlo porque no le dolió nada. Además, han contado que fue todo muy rápido y que apenas estuvo 25 minutos en la sala de parto.

De ese momento tienen una anécdota graciosa y es que a Cristina le daba la risa cuando tenía que empujar y perdía fuerza porque escuchaba a Willyrex empujando al mismo tiempo que ella. Willy ha explicado que hacer tanta fuerza para ayudarla a contraer el abdomen le ha pasado factura: "tres días después seguía teniendo agujetas del esfuerzo que hice".

Cristina ha reconocido que estuvo con los ojos cerrados todo el rato porque le daba miedo abrirlos pero que al ponerle encima del pecho a la niña y verla lloró "como una loca": "es tal emoción que salga eso de ti, que lo hayas creado tú con amor con tu pareja, es increíble".

Una vez que volvieron a casa después de estar en el hospital, Willyrex ha confesado que entró en shock. A pesar de que la niña es muy buena y de que pueden compaginar perfectamente su trabajo porque no les está dando problemas, el youtuber ha revelado que salía de grabar y le costaba acostumbrarse a esa nueva realidad: "Tuve que desbloquearlo diciéndole 'Guille cuanto antes lo hagas y te sientas seguro de poder hacerlo, te irá mejor'", ha relatado Cristiurbi sobre cómo Willy comenzó a darle el biberón a María.

A pesar de que Willyrex y Cristiurbi han decidido no mostrar a su hija en público, la pareja ha contado ilusionada a quién se va pareciendo. Willy ha reconocido que quería que María sacara sus pulgares y su nariz pero que no tuviera sus ojos. Sin embargo, los caprichos de la genética son los que son y Cristina ha desvelado que la pequeña tiene los característicos ojitos de su padre: "Todo el mundo que la ve dice 'es Guille' (...). No es tan china como tú pero es muy guapa".

La pareja ha explicado que planearon tener a María porque consideraban que era el momento perfecto con la pandemia porque estaban en casa: "Sería espectacular tener a otro hijo que naciese también el mismo año y vayan a clase juntos sin ser hermanos mellizos ni nada", ha confesado Willyrex, que opina que le hubiera gustado tener gemelos o mellizos para cuidarlos a la vez aunque de haberlos tenido ahora querría salir huyendo. Pese a que al streamer no le importaría volver a ser papá en un corto plazo de tiempo, Cristina prefiere esperar un poquito.