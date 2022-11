Arrasa en TikTok compartiendo videos de como cuida de cientos de perros y gatos rescatados de la calle

Una mujer se ha vuelto viral en TikTok tras crear vídeos de los cientos de perros y gatos callejeros que ha rescatado. Caitie Evers, de 30 años, es profesora a tiempo completo, pero dedica la mayor parte de su día ensalvar animales callejeros de situaciones de vida o muerte.

Esta heroína moderna empezó a rescatar animales cuando sólo tenía 22 años y cree firmemente que todos los animales merecen "una oportunidad". A pesar de su actitud positiva, Caitie ha visto animales en las situaciones más peligrosas, como cachorros cubiertos de sangre, con pelaje perdido, ojos saltones y piel irritada.

Caitie transformó su casa de Houston, Texas, en un hogar para acoger a perros y gatos vulnerables. Muchos perros que Caitie acoge desesperadamente enfermos en situación lamentable después de haber sido abandonados por dueños anteriores o de haber nacido en la calle.

Esta joven los cuida durante varias semanas o meses hasta que los perros la dejan para irse a un "hogar para siempre" luciendo irreconocibles desde que llegaron. Ella hace todo esto mientras trabaja a tiempo completo como profesora.

Tiene una pagina web llamada www.caitisfosterfam.org y perfiles en Facebook, Instagram y TikTok, con cientos de miles de seguidores, a través de los cuales comparte la evolución de los animales que tiene a su cargo y los anuncia para que puedan encontrar dueños que los quieran adoptar para siempre.

La voluntaria, Caitie, que no tiene capacitación en cuidado animal o veterinaria, dijo: "Houston tiene un gran problema con los perros callejeros, en nuestra área tenemos alrededor de un millón de perros callejeros. Siempre me han gustado los perros y no quiero simplemente sentarme y ver como esto pasa".

Tengo el tiempo y la capacidad para poder ayudar. Me encanta hacer felices a los perros y me hace feliz ver cuánto cambian y lo bien que se ponen", aseguró.

"Todos los perros que vienen a mí están en una situación de vida o muerte, algunos se ven peor que otros", como puedes comprobar dándole al play al emotivo vídeo principal de la noticia.

"Pero a pesar de que formo vínculos especiales con algunos de ellos, se vuelve más fácil y me hace sentir bien verlos tener una nueva vida", sentenció sobre el momento de dejarlos ir cuando finalmente son adoptados.

