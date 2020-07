Déjate de cuentos: estos son los alimentos que provocan acné y los que no

Si tienes la piel grasa, amigo, significa que estas familiarizado por el acné, so sorry. Y, lamento comunicarte, que su origen suele ser hormonal, así que ya estás tardando en mirar tratamientos específicos si quieres atajar el problema de raíz.

Eso sí, hay que reconocer que quienes le echan la culpa de sus granos a ciertos alimentos algo de razón sí que tienen. Pero no siempre, porque las leyendas urbanas se han apoderado de esta teoría y han convertido a prácticamente todas las comidas con algo de sabor en el enemigo del acné.

Aquí tenéis un resumen de todos los alimentos que, seguramente, has oído que provocarán que tu cara se llene de granos incluso si tu piel es más seca que la de Tutankamón. Descubre de cuáles te puedes atiborrar sin remordimientos y ante cueles debes decir basta.

El chocolate no, el azúcar sí

Amigo, te voy a dar una buena noticia: ningún estudio realizado hasta la fecha ha sido capaz de demostrar que el chocolate genere acné. Pero no todo es de color de rosa, porque lo que sí se ha probado es que el azúcar que contiene es lo peor para tu piel. Conclusión, a partir de ahora a pasarse al chocolate negro sin azúcar que es mucho más sano, aunque, no es cuestión de encañar a nadie, también mucho más soso.

Bye bye bollos

Con los dulces, lamento comunicarte, sucede lo mismo, cuanto más cantidad de azúcar peor y, la bollería industrial, el mayor enemigo de una piel suave y tersa. Y la cosa funciona así: esa caña de chocolate altera tu cantidad de azúcar en sangre, lo que dispara la producción de insulina y, hablando claro, genera grasa en cantidades industriales. ¿A dónde va una gran parte de esa grasa? Muy sencillo, a tu cara, concretamente a la cúspide de tus granos y espinillas.

No abandones el pan, pero elige el integral

Los cereales son un sí con muchos peros. Tanto el pan, como la pasta o el arroz, si no son integrales, producirán azúcar y volverán a disparar la producción de insulina. Así que , una vez más, si te quieres librar de esos amiguitos tan antiestéticos que aparecen en tu cara el día menos oportuno, di hola a los cereales integrales, y no hagas trampa, obvio que no me refiero solo a los del desayuno.

Alcohol: ya sabes la respuesta

Una bebida alcohólica, no me mires con esa cara, es una sustancia tóxica. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso las cerves tontas generan una acumulación de toxinas en nuestro cuerpo, lo que, como era de espera, supone un agravamiento del acné. Los dermatólogos recomiendan a las personas que sufren acné que destierren el alcohol de su dieta, pero vamos, qué no estoy descubriendo un mundo.

Carne roja: jamón y bacon no es lo mismo

Las carnes con un gran porcentaje de grasa saturadas contribuyen a la aparición de granos, punto. La clave está en qué carnes rojas escoger, una cinta de lomo o una loncha de jamón no van a hacer ningún daño; pero, si se te va la mano con el bacon y el chorizo, por ejemplo, ya puedes ir preparando la base de maquillaje, advertido quedas.

Pásate a la leche vegetal, pero ya

No es un mito, la leche es una fuente de acné real. Varios estudios abalan que la leche de vaca contiene hormonas que estimulan la producción sebácea y, lo que se traduce en aparición de acné, flipa. Si no te lo crees, prueba a dejar los lácteos una temporada y comprueba los resultados por ti mismo. Para tu consuelo te diré que la leche de soja, avena o almendras no está nada mal.

Ahora que sabes la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad sobre la relación entre ciertos alimentos y la aparición de acné, el consumo de estos productos queda bajo tu responsabilidad. Ahí lo dejo y, por cierto, de nada.