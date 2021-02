DIY: Ideas baratas para regalar en San Valentín

Llega el día de los enamorados, este año nos tendremos que ir olvidando de la típica cena romántica debido a las restricciones por el coronavirus. Sin embargo, si tienes pensado hacerle algún regalo o detalle a tu pareja te damos una idea sencilla, barata y original que seguro que le encanta. Podrás seguir todos los pasos en el vídeo.

Para hacer este DIY (Do It Yourself) solo necesitarás una foto impresa de vosotros dos, pegamento, cartón, tijeras o cúter y un poco de paciencia. La idea es muy sencilla, este tierno regalo consiste en hacer un pequeño puzle con vuestra foto. Una vez tengas todos los materiales sigue los pasos que mostramos en el vídeo y podrás hacer con facilidad este regalo.

Como podrás comprobar es un regalo muy económico y sencillo pero lleno de significado. No obstante, si te interesa gastar un poco más de dinero y seguir con la idea de regalar algo hecho a mano, siempre puedes optar por estas cajas de regalo, que puedes personalizar con fotos, textos, pegatinas, mensajes y por supuesto meter en el interior algún pequeño detalle, una joya, unos dulces o lo que quieras regalar.

Otra idea curiosa que puedes hacer tu es un original talonario de vales románticos. Será una forma divertida de pasar tiempo junto a tu pareja. "Vale por una noche loca", "Vale por una tarde de mantita y peli"... la imaginación al poder. Si no estás muy inspirado o inspirada en ese momento también los puedes comprar en Amazon aquí.

Por otro lado, si simplemente prefieres hacer un detalle divertido y probar cuanto os conocéis de verdad o conoceros mejor si lleváis poco tiempo, siempre puedes optar por este curioso 'Juego de parejas', una especie de trivial que seguro os hará pasar un buen rato.

En definitiva, si lo que buscas es un regalo sencillo, barato y original hecho a mano, no te pierdas el tutorial que te ofrecemos en el vídeo para hacer un detalle muy especial para este San Valentín.

Vídeo de © Newsflare

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Cuáles son los rasgos que más potencian nuestro atractivo?