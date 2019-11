No hay que fiarse de todo lo que vemos, ya lo decía el refrán, “las apariencias engañan”. La gente publica las imágenes en Instagram para mostrarse tal y como quieren que los demás les vean.

En este asunto, los famosos, y sobre todo las famosas, tienen una presión doble, ya que parece que siempre tienen que estar perfectas: sin un pelo, una arruga o un grano.

El acné suele estar considerado como algo antiestético. Tener la cara repleta de granitos puede llegar a provocar en algunas personas un bajón hasta tal punto de no querer salir de casa o que alguien las vea.

Una rutina de limpieza diaria es super importante para que no se acumule el sebo, pero ese no es el único motivo por el que sale el acné. También puede estar provocado por la alteración de las hormonas.

Los granos son algo normal y estas famosas los tienen, los aceptan y, lo más importante, los enseñan:

Paula Gonu

La youtuber e influencer dedicó un vídeo entero en su canal de Youtube a explicar cómo le hacía sentir tener acné. A lo largo de 16 minutos Paula Gonu confesó haber estado ocultando a sus fans que padecía un grave problema de dermatitis atópica que se había acentuado por el estrés y la ansiedad que sufría: “No estoy diciendo que tener granos sea un problemón, es todo lo que hay detrás de esos granos”.

Además, comentaba que había llegado a plantearse por qué las mujeres tienen que maquillarse constantemente, ya que por su profesión “debe hacerlo” para presentarse ante la cámara: “Me desmaquillo ante vosotros para que veáis la realidad de mi piel, limpia sin maquillaje. Ocultándolo perdería mucho más que con este vídeo”.

Marina Yers

La influencer Marina Yers es consciente del número de seguidores que tiene y, por eso, decidió dar un golpe sobre la mesa al cansarse de leer tantos comentarios negativos sobre su físico: “¿Por qué la sociedad si me ve en stories o en fotos con estos granos me critican y me llaman paella?

Selena Gómez

Después de recibir críticas constantes por su cambio de peso, Selena Gomez ha optado por mostrarse al natural en las redes sociales. Debido a su enfermedad y la medicación que tiene que tomar, el cuerpo de Selena cambia cada mes. La cantante y actriz decidió tomarse un tiempo alejada de las redes y usarlas de tal forma que todo lo que publique sea auténtico al cien por cien.

Bella Thorne

Bella Thorne no tiene problemas en enseñar su cara al natural, sin ningún tipo de filtro o maquillaje. La antigua compañera de serie de Zendaya suele ser de lo más explícita en sus redes sociales subiendo todo tipo de fotos. Por este motivo, en el tema del acné no iba a ser menos. Aquí la podemos ver recién salida de la ducha sin esconder las marcas que le han dejado los granitos.