Entre nuestras recomendaciones de esta semana hemos fichado a Anabel Domínguez. Humor en sus stories, maquillajes fantasía y mucho talento en un perfil que acumula más de 94.000 seguidores en Instagram. ¡Vamos a conocerla un poco más!

- Nombre: Anabel Domínguez

- Fecha nacimiento: 16 / 05 / 1993 (Tauro)

- Seguidores: +94k en Instagram, +5k YouTube, (@anabel.mua)

- Territorio: belleza

- Cuéntanos tus inicios en Instagram, ¿cómo empezaste en la red social?

Empecé hace bastante tiempo, al principio subía fotos de mi día a día sin ningún sentido, después empecé a subir mis trabajos como maquilladora, gustaban y decidí empezar a maquillarme a mí misma con looks más artísticos. Entonces vi que a la gente le encantaba, desde ese día enfoqué mi cuenta al mundo del maquillaje y a mostrar lo que sabía hacer.

- La gente que te siga, ¿qué va a encontrar entre tu contenido?

Mi contenido es una mezcla un poco rara: encontrarán a una maquilladora que de vez en cuando hace looks de fantasía y típicas fotos de influencer básica (lo reconozco). Pero el oro está en los stories, que es lo que subo con más continuidad y donde me pueden conocer mejor: hago más humor con vídeos de tips, doblajes, comentarios de alfombra roja y lo que surja.

- ¿Cuándo te diste cuenta de que lo que hacías llamaba la atención de la gente?

Pues al contrario de lo que parece no fue con los vídeos de tips, fue con un vídeo comentando la película Sharknado. A todo el mundo le hizo mucha gracia y me mandaron cientos de mensajes, fue una locura.

- Un imprescindible de belleza. Algo que nunca te falte

La barra de labios, pero nunca roja.

@anabel.mua | Anabel Domínguez

- En Instagram te habrás encontrado haters también... ¿Cómo te "enfrentas" a ellos? ¿Hay alguno que recuerdes especialmente?

Es cierto que no tengo muchos haters porque yo en sí ya soy un poco hater. Los comentarios más habituales siempre son por mi acento. El que mejor recuerdo y además me lo han dicho varios es el típico “qué guapa eres y qué fina y educada pareces hasta que abres la boca” jamás entenderé ese tipo de comentarios. ¿Qué tendrá que ver el acento de cada uno con la educación o la inteligencia? No tiene ningún sentido.

- Cuéntanos un objetivo a medio o largo plazo, ¿dónde te gustaría llegar?

No tengo nada decidido, aprovecho las oportunidades que van llegando. Lo que sí sé es que cuando todo esto termine o yo misma me canse, me encantaría tener una escuela de maquillaje en Andalucía.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección de “Descubriendo a…” ?

Os recomiendo a @mariconenjapon Es un chico que vive en a Japón y de verdad que sus stories son como una serie para mí.