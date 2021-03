El anillo que Taylor Swift le ha regalado a Olivia Rodrigo para que tengan uno igual

Olivia Rodrigo ha recibido un regalo de lo más personal de parte de Taylor Swift. Después de que la cantante de 'Fearless' la haya 'amadrinado' en el inicio de su carrera musical a raíz del éxito que ha tenido su primer single, 'Drivers License', Olivia Rodrigo sigue sin creerse que su mayor ídolo la esté apoyando de esta manera.

La joven de 18 años no esconde el fanatismo que siente por Taylor Swift, de hecho, son recurrentes en sus redes sociales las bromas sobre su condición como 'Swiftie'. Hasta tal punto que la cantante y actriz de 'High School Musical: The Musical: The series' se refiere a la artista como su 'madre'.

Olivia Rodrigo ha revelado en el podcast The Morning Mash Up de SiriusXM que su ídolo le ha hecho un regalo de lo más especial. Taylor Swift le ha enviado regalos "envueltos a mano", según Olivia, entre los que se encontraba una carta y un anillo muy parecido al que Swift llevaba puesto cuando escribió las letras de su álbum 'RED'.

"Me dio este anillo porque dijo que llevaba uno igual cuando escribió 'RED' y quería que yo tuviera uno igual y todas estas cosas increíbles", ha explicado Olivia. "Ella es como si envolviera a mano estos regalos. Realmente no entiendo de dónde saca el tiempo, lo primero de todo".

La joven es consciente de lo privilegiada que es al tener a Taylor Swift como figura protectora dentro de la industria musical: "Me siento tan afortunada de haber nacido en el momento adecuado para poder admirar a alguien como ella. Creo que es increíble. Todo su apoyo ha sido tan genuino, como la compasión y el entusiasmo por mí es tan, tan surrealista".