Así han desenterrado a Plex en directo tras pasar 48 horas dentro de un ataúd

El youtuber YoSoyPlex, más conocido como Plex, se ha estrenado como colaborador de El Hormiguero enfrentándose al reto más peligroso de su vida y a uno de los más locos que se han realizado nunca en el programa.

El joven zamorano quería empezar su andadura en El Hormiguero por todo lo alto y para ello decidió que iba a enterrarse bajo el plato del programa, al principio durante 24 horas pero finalmente durante 48.

Además Plex tenía la intención de hacerlo sin saber en ningún momento que hora era y retransmitirlo todo a través de su canal de YouTube. Una emisión en directo que fue un éxito absoluto con picos de más de 20.000 personas siguiendo el reto.

Finalmente el reto llegó a su fin y Plex fue desenterrado en directo por Pablo Motos junto a Lamine Yamal, joven estrella del fútbol español y futuro presidente de la Kings League.

El youtuber se metió con traje en el ataúd pero ha pasado las últimas horas del reto vestido con una camiseta de la selección española para recibir como se merece al ilustre invitado del programa.

Nada más salir ha reconocido estar mareado y ha desvelado que se había puesto colonia para no tener mal olor tras haber pasado tanto tiempo encerrado.

Preguntado por Pablo Motos sobre el aburrimiento Plex ha explica que "El aburrimiento es jodido, yo he llegado a hacer cosas que de normal no harías. Ha habido un momento en que he perdido la noción de si lo que estaba pensando lo estaba haciendo y diciendo o sólo estaba en mi mente".

Luego ha reconocido que hasta las primeras 24 horas se encontraba bien pero después "a partir de ahí no" y ha dicho que "yo creo que una semana ahí y salgo loco".

Por último ha confesado con humor que las dos cosas que ha echado más de menos durante su entierro han sido no poder ver TikTok y ducharse.