Auron anuncia su Twitch Rivals de carreras en GTA en el peor momento: "Confío en que saldrá mejor que Ringcraft"

Tras el enorme conflicto que ha generado en redes la organización de Ringcraft, lo último que cabría esperar es que otro de los grandes streamers españoles anunciase novedades sobre su propio Twitch Rivals, pero así ha sido. Tras el fiasco de ayer, AuronPlay recordó a sus seguidores que pronto anunciaría las fechas y participantes de su torneo, y expresó que espera que salga "mejor que Ringcraft". La organización detrás del proyecto es la misma, pero será Auron quien lo coordine, que tiene algo más de experiencia en la preparación de este tipo de eventos, aunque no demasiada. Estas competiciones masivas son difíciles de organizar, así que no hay nada que asegure que el desastre de Ringcraft no vuelva a suceder.

Son muchos los que han expresado a través de las redes que, dadas las circunstancias, puede que no sea el mejor momento para celebrar otro Twitch Rivals prácticamente igual a este último, que tantas críticas ha provocado. La premisa es casi la misma, pero el videojuego de fondo no lo es: 100 caras conocidas del streaming competirán de forma individual por un premio de 100.000 dólares. La competición consistirá en una carrera dentro de GTA, y se desarrollará en dos días.

Lo que sí tiene Auron a su favor es que el camino a la victoria es más sencillo y está menos regulado que el de Ringcraft: no hay sistema de puntos, gana el que llegue primero. Aun así, es probable que los participantes y, sobre todo, la audiencia encuentren algún pequeño detalle por el que quejarse. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el evento para conocer si los errores de organización de Ringcraft se enmiendan en el siguiente Rivals organizado por Twitch. ¡Desde luego, el listón no podría estar más bajo!