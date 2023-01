Auronplay ametralla a los ESLAND: "Estaba claro que me quitarían los premios"

Desde que dejara sus vídeos analizando TikTok, hacía mucho que no veíamos algo que a Auronplay le genere una "furia suprema". Ha tenido que llegar la segunda edición de los premios ESLAND para ver la parte más irritada del catalán, esa que guarda para momentos que le sacan de verdad de sus casillas.

"Hay una cosa que tengo clara: si el año que viene estoy nominado a streamer del año, cosa que no se sabe, probablemente le diré a TheGrefg que renuncio a esa categoría, la verdad. Al menos mientras siga este mismo sistema de votación de gente que se empeña en que no me lleve un premio. Porque paso de pasar por esta mierda, ojalá se lo lleve Illojuan, o Mariana, o quien sea".

Duras palabras, y aun así no las más duras (incluso admitiendo que sí aceptaría nominaciones para otras categorías). "Si se ponen de acuerdo entre ellos en que no le van a dar un ESLAND a alguien lo hacen sin más, y muchos de ahí [del jurado] son amigos, y es que no hay más. Es lamentable el sistema de votación".

El de Badalona es consciente de que pueden surgir críticas hacia él después de sus palabras. "Ahora dirán que Auron llora porque no ha ganado un ESLAND... es curioso porque cuando estás harto de que te pisoteen y empiezas a dar guerra, en ese momento eres un ególatra llorón. Aquí parece que hay que estar callado y ser un perrito si te dan".

"A mí me queda un año y medio o dos y no me voy a callar. Si me tocas los huevos, te los voy a tocar el doble a ti, y me puedes llamar prepotente y lo que quieras, pero ni me voy a callar ni voy a ser un perrito". Y vaya que no...

La rajada la atribuye a haber estado "leyendo todo el año" acusaciones contra su fandom, algo en lo que le da la razón Biyín, que de eso sabe un rato. "Somos un team y nos apoyamos siempre", dice en referencia a que la propuesta de que fuera a Méjico. "Si uno no va, el otro tampoco".

Quién sabe si para 2024 la cosa ha cambiado lo bastante como para que ESLAND y Auron limen asperezas, y convenzan al streamer más ermitaño (en eventos, se entiende) para que suba a recoger un galardón. Porque méritos tiene para llevarse a casa unos cuantos...