Auronplay y Biyín confirman su ruptura en un directo de Twitch

Es difícil encontrar una foto oficial de ambos juntos, y a partir de ahora va a ser todavía más complicado: Biyín y Auron han terminado. Lo han confirmado en uno de los directos más seguidos de Twitch hoy, que ha causado un terremoto en redes sociales.

La ya expareja ha hecho un stream conjunto y amistoso para explicar que desde hace un tiempo ya no forman dúo en el mundo real. "No hay terceras personas, Raúl seguirá siendo una persona especial en mi vida y vamos a seguir haciendo cosas juntos", decía Biyín frente a una pasmada audiencia.

Auronplay reaccionaba tan relajado a esas palabras que parecía formar parte de una de sus bromas, pero insistió en que no era su intención en tomar el pelo a nadie: "Va totalmente en serio". De hecho, han insistido en que no hay terceras personas, que "Reborn no tiene nada que ver" y que, en definitiva, se acabó el amor.

Según han ido añadiendo detalles de su ruptura, han llegado a decir que no están juntos desde noviembre, cerca del estreno de Biyín como streamer. Un dato que ha dejado de piedra a sus followers, y que llevaban tiempo queriendo hacerlo público. "Yo le decía: vamos a contarlo, que no quiero que la gente se confunda", ha dicho Auron.

Aunque habían circulado algunas fotos de ambos juntos y las veces que coincidieron en partidas de Among Us nadie notó nada fuera de lugar, la pareja asegura que van a cumplirse tres meses de su amistosa ruptura. Gran parte del stream lo han dedicado a recordar sus mejores momentos juntos, y a aclarar que esta separación no va a impedir que se sigan viendo y haciendo cosas juntos.

Esta especie de 'rueda de prensa' conjunta es insólita en el mundo streamer, donde los asuntos del corazón se llevan con toda la discreción del mundo. Pero es que Auron y Biyín no eran una pareja normal, por si quedaba alguna duda. Bueno sí, queda una: ¿compartirán la custodia de Bosnia y Don Gato? [ACTUALIZACIÓN: Auronplay se ha quedado con los animales]