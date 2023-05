AuronPlay no cierra la puerta a Kick: "Si me llaman, yo iría a hacer promo"

Desde que AuronPlay sembró dudas sobre su futuro, su comunidad no ha dejado de preguntarse cuál será la decisión final que tomará el streamer. Por ello, al ver que el perfil de Twitter de Kick en español ha publicado un tuit con la imagen de las dos puertas que compartió AuronPlay hace unos días, sus seguidores se han preguntado si este era un primer aviso respecto a la decisión que ha tomado. Esto se debe a que, en esta misma publicación, Kick ha bromeado diciendo que "los daltónicos también son bienvenidos", ya que las puertas son lila y roja, y no existe ninguna verde.

Por este motivo, AuronPlay ha decidido resolver todas las dudas de su comunidad respecto a este tuit, aclarando que "han querido hacer una broma" y que el tuit no significa nada. Aun así, para sorpresa de todos ha revelado que por su parte no ha descartado la idea de hacer directo en Kick en alguna ocasión. Pero, al decir esto ha querido aclarar que él lo haría si le llamaran para hacer una promoción, de forma que no le importaría ir "una semanita" si a cambio le pagan mucho dinero y puede irse sin compromiso después de estos días.

Por tanto, pese a que no ha cerrado la puerta a hacer este tipo de colaboraciones, parece que Kick no es su opción principal en este momento, ya que por lo que ha dado a entender no contempla esta plataforma como su lugar de streaming fijo. Por ello, los fans siguen preguntándose cuál será su decisión final: si volverá a firmar un contrato exclusivo con Twitch o si, por el contrario, prefiere tener la libertad de abrir directo en YouTube cuando le apetezca.

Esto es algo sobre lo que el propio AuronPlay habló anteriormente, ya que durante las pasadas semanas ha elogiado en gran medida tanto la calidad de los directos de YouTube como lo bien que pagan. Pero, por ahora, la comunidad deberá seguir esperando hasta que el streamer tome una decisión final y decida compartirla con sus espectadores.