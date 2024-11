AuronPlay desmiente los rumores de embarazo de Gemita

El mundo de los creadores de contenido y sus seguidores ha estado muy pendiente de los recientes rumores en torno a AuronPlay y Gemita. Desde que ambos streamers fueron vistos juntos en varias ocasiones, en especial en el Cupra Arena, los rumores de una posible reconciliación se han multiplicado en redes sociales. En este contexto, algunos seguidores especularon sobre un posible embarazo de Gemita como el motivo de su reencuentro, una teoría que ha cobrado fuerza en plataformas como Twitter (ahora X) y en la propia comunidad de Auron.

Durante uno de sus recientes directos, AuronPlay fue confrontado por esta teoría y decidió responder de forma clara. Entre risas, el streamer rechazó la idea de un embarazo: "Esa teoría no tiene ningún sentido… Yo respeto a todo el mundo. Pero hay gente que debería controlar la cantidad de marihuana que se meten", respondió, dejando claro que los rumores carecen de fundamento. A pesar de las especulaciones, Auron ha pedido paciencia a sus seguidores y ha señalado que ofrecerá más explicaciones sobre su situación en el futuro.

Las sospechas de una reconciliación entre ambos creadores de contenido se han alimentado de imágenes recientes, en las que se ve a Gemita subiendo al coche de Auron y juntos en la zona de presidentes del Cupra Arena. Aunque esta cercanía ha dado pie a teorías y comentarios en redes, ni Auron ni Gemita han confirmado oficialmente haber retomado su relación, dejando a sus seguidores en vilo.

Las reacciones no se han limitado a sus seguidores, ya que los familiares de Auron también han participado en el debate. Su hermano, por ejemplo, publicó un mensaje irónico en X en el que expresó su desconcierto: "Me voy a una cueva. Mientras más cosas sé, menos entiendo. Será que soy raro". Poco después, la madre de Auron se sumó al comentario, afirmando: "Espérame, me voy contigo a la cueva".

Con los rumores aún en el aire y sin una confirmación oficial, la relación entre AuronPlay y Gemita sigue siendo objeto de debate y especulación en la comunidad de streaming, donde sus seguidores esperan que los creadores aclaren su situación en los próximos días.