Auronplay explota contra los que dan por hecho que tiene una relación Gemita

Hace unos cuantos días comenzó a extenderse el rumor de que Auron y Gemita estaban juntos. Dicho rumor —como prácticamente todos los que vemos en redes sociales— empezó a crecer sin ningún tipo de fundamento, sin que ello impidiera que fuera haciéndose cada vez más y más grandes. Sin embargo, parece que Auron está hasta las mismísimas narices de esto y no ha podido evitar explotar en uno de sus últimos directos.

Todo empezó después de que alguien del chat del creador de contenido catalán dijese lo siguiente: "¿Es aquí donde piden fotos de pies?". A partir de aquí, podemos ver claramente como Auron se muestra molesto con la situación, algo que no trata de ocultar en ningún momento, ya que decide responder con total claridad. "Yo de verdad… la última vez que le hago un comentario a alguien. Me cago en la puta, qué caro sale…", comenzó.

"Si encima fuera un comentario bonito, dices: coño, cuidado. Pero encima le digo a alguien (Gemita): menudos pies de mierda, dan asco. Es increíble de verdad. No vuelvo a hablar. Otra cosa es que dijera: hostia, qué pies, me los quiero meter en el culo, los chupo. Entonces entendería que hablasen. Pero fue al contrario, en plan qué asco. Pues nada, no puedo hablar. No me comunicaré, no me comunicaré. Estaré callado", zanjó el creador de contenido.

Así pues, parece bastante claro que, en realidad, no hay nada, al menos romántico, entre Auron y Gemita. El primero lo ha desmentido con total contundencia, mientras que la segunda, directamente, ha pasado del tema. No obstante, son muchos los usuarios y canales de salseo que se aferran a la posibilidad de que ambos streamers sean pareja. Veremos qué sucede en los próximos días o semanas, porque está claro que hay quienes tratarán de inventar más pruebas para que sus teorías o deseos cuadren y se cumplan.