Auronplay finaliza su contrato en Twitch: "Termina en seis días"

Parece que son tiempos de cambio en el mundo del streaming. La hegemonía absoluta de Twitch está cada vez en mayor peligro gracias a la irrupción de Kick y las polémicas que arrastra la propia plataforma propiedad de Amazon. Y es que muchas de las grandes figuras de Twitch están pensando en mudarse, si es que no lo han hecho ya, como ha ocurrido con algunas de ellas.

Ahora hay mucho debate sobre qué ocurrirá con Auron, quien durante mucho tiempo ha sido el mayor streamer de toda la plataforma a nivel mundial. Y es que el creador de contenido catalán ha comunicado en un reciente directo que tan solo le quedan seis días de contrato con Twitch. Pero, ¿esto qué significa? ¿Qué va a ocurrir con su carrera? ¿Se irá de la plataforma? Mejor escuchemos sus propias palabras.

"No me voy. ¿Dónde me voy a ir? Es verdad que me quedo sin contrato (con Twitch) en seis días, pero no pasa nada. No pasa nada", ha contado. Después, en tono de broma, ha añadido: "Seré como el Xokas, un fracasado. Voy a evolucionar de tener contrato a ser un fracasado. Seré como Xokas ahora, estaré en las mismas condiciones que esa vaquita".

Así pues, parece que queda claro que Auron no se marchará de Twitch. Sin embargo, hace no mucho, confesó que no descartaba la idea de irse a Kick. Además, en más de una ocasión ha tirado flores a YouTube. ¿Apostará Auron por el multistream? Aún así, tal y como él mismo ha reiterado en varias ocasiones, no le queda mucho a su carrera como streamer o, al menos, no tal y como conocíamos su carrera hasta ahora. Quizás este fin de contrato en Twitch marque el principio de una nueva era en la que, poco a poco, el catalán se vaya despidiendo de los directos.