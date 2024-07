¿Mariana o Plex? Auronplay se moja y dice quien cree que ganará en La Velada del Año 4

Ya quedan tan solo unos pocos días para que la campana suene sobre el ring de La Velada del Año 4 y, como suele decirse, el pescado está vendido. Y es que los competidores ya han dado todo lo que podían dar en sus entrenamientos y tan solo es cuestión de esperar al día 13 para saber quién se proclamará campeón de cada combate. Teniendo esto en cuenta, casi todos los espectadores tienen ya a sus favoritos. También los tienen, por supuesto, los propios streamers. Tal es el caso de Auronplay.

En unos de sus últimos directos, el creador de contenido catalán fue preguntado por alguien de su chat por el combate entre Mariana y Plex. Auron no tuvo problemas en mojarse y contestar la pregunta. Y a pesar de que Marina es alguien más cercano a él, no dudó en dar como posible ganador a Plex, tal y como lo cree la mayoría de la gente en estos instantes, a juzgar por lo que se puede ver en redes.

"A pesar del cariño y de ese favoritismo que le tengo a Mariana, creo que el combate lo va a ganar Plex. Pero la gente cree que Plex va a salir, le va a meter cuatro puñetazos a Mariana y lo va a matar. No creo que vaya a ser así. Va a ganar Plex, pero no por una diferencia arrasadora. Creo que Mariana va a dar por culo. Lo he visto entrenar y es más rápido que la madre que lo parió", explicó Auron ante sus viewers.

Así pues, Auron se suma a la opinión popular y cree que Plex ganará el combate. No es de extrañar, ya que el cambio físico que ha dado el español en estos meses es simplemente espectacular. Sin embargo, esto es boxeo y no hay que juzgar un libro por su cubierta. Estamos seguros de que Mariana ha trabajado como el que más y que ambos púgiles darán un combate a la altura de lo esperado.