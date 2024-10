Batalla campal entre influencers después de que se revele la existencia de las tarjetas regalo en TikTok

En los últimos días, un vídeo de la influencer Mada Mariño ha desatado una intensa controversia en las redes sociales, especialmente en TikTok. Con más de 240.000 seguidores, Mariño reveló que recibe mensualmente una tarjeta regalo de Inditex por valor de 150 euros, que puede utilizar en cualquier tienda del grupo. Esta declaración ha dividido la opinión pública, generando tanto apoyo como escepticismo entre sus colegas y seguidores.

En su clip, que ha acumulado más de 2,5 millones de reproducciones en menos de 48 horas, Mariño explicó cómo esta colaboración con Pull&Bear le permite acceder a las últimas tendencias de moda. Sin embargo, lo que parecía una simple anécdota ha generado un auténtico aluvión de reacciones. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos ante la revelación, con comentarios que reflejan incredulidad. Natalia Palacios, por ejemplo, cuestionó la veracidad de su afirmación al preguntar de manera irónica: "Una pregunta, ¿dónde dan la tarjeta esa?" Entre las respuestas, otras influencers como Marina Barrial añadieron: "A mí no me pasa. Ja, ja ja", y Fabiana Sevillano se mostró igualmente incrédula con un "Qué me estás contando".

La confusión parece radicar en la relación de Inditex con los influencers. Aunque la empresa es conocida por no regalar ropa a figuras públicas, algunas marcas del grupo, como Pull&Bear y Bershka, sí colaboran con microinfluencers, proporcionando tarjetas regalo mensuales. Andrea González, otra creadora de contenido, subrayó que el vídeo de Mariño podría prestarse a malentendidos, aclarando que "Inditex no da tarjetas a influencers. Te dan a ti de Pull&Bear porque colaboras con ellos", dejando claro que la mayoría de las creadoras de contenido realmente pagan por su ropa.

El debate se ha intensificado, generando un ambiente de confrontación en el que algunas influencers apoyan a Mariño, mientras que otras la critican abiertamente. La creadora de contenido Ángela Henche defendió a Mariño, indicando que "esto es cierto" y resaltando que "en las redes no solo cuentan los seguidores, se valora la fidelidad de la comunidad, los valores que se muestran y la transparencia". Por su parte, Mada ha respondido a las críticas diciendo que su experiencia es válida y que no ve por qué sorprenderse ante el regalo de una tarjeta de 150 euros. "¿Por qué parece que algunas influencers tienen dinero infinito en Zara? ¡Me parece supernecesario explicar estas cosas!", expresó.

En medio de esta polémica, algunas creadoras han optado por borrar sus comentarios o incluso sus vídeos, como es el caso de Teresa Sanz, quien pidió disculpas tras el aluvión de reacciones. Lo que comenzó como una simple anécdota ha puesto de manifiesto las tensiones existentes en el mundo del influencer marketing, revelando cómo la transparencia y la honestidad son cada vez más necesarias en un ámbito donde el consumismo extremo puede llevar a malentendidos y desconfianza.