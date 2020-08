Así de diferente suena Billie Eilish en 'My Future'

Parece increíble la cantidad de cosas que han ido saliendo en el período post cuarentena en el mundo de la música. Que si K-pop, Pop a secas, rap... no ha sido una época feliz en las vidas de la gente, pero a los músicos les ha dado para mucho.

La última en sumarse a la explosión creativa se llama Billie Eilish (¿te suena?), tiene 18 años y un futuro brillante todavía por llegar. O bueno, ella no lo ve tan claro porque su nuevo trabajo se llama 'My Future', y tiene un rollo muy muy chulo y muy muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados la norteamericana.

La balada comienza como esas canciones tipo "maullidos al lado de un piano", como de otra época, y al rato comienza a sonar una base electrónica más afín a su estilo, pero con un toque, atención, de Frank Sinatra en las actuaciones en directo de 'Take Me To The Moon'. Si eso no es fusión musical, que venga Rosalía y lo vea.

Por si eso fuera poco, el videoclip recuerda al que hicieron los de Daft Punk cuando sacaron su discazo 'Discovery': dibujos animados con una inspiración claramente oriental que le va al pelo a toda la producción. Vamos, que va a convertirse en la favorita de muchos de sus fans.

"Estoy enamorada de mi futuro / Estoy deseando conocerla / Estoy enamorada, pero no de otra persona / Solo quiero conocerme a mí misma" es el mensaje de 'My Future', que lejos de una lectura narcisista, se podría decir que está aceptándose en la vida y que, en pocas palabras, por ahora está encantada de haberse conocido. Di que sí, Billie.

Según contó en su podcast, la canción la compuso "en un par de días", y sigue la buena racha iniciada al ser elegida chica Bond en la banda sonora de la próxima película del agente británico. La crisis del coronavirus ha ralentizado su rutina, pero cuando algo es imparable, poco importan las pausas.