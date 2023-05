Biyín revela que ha sufrido un accidente doméstico: "No estoy en directo porque mi cara es un cuadro ahora mismo"

Hay ocasiones en las que incluso la acción más cuotidiana puede convertirse en un buen susto. Esto es lo que le ha ocurrido a Biyín, quien no ha podido abrir directo porque ha sufrido un accidente doméstico que le ha llevado de lleno al hospital, donde le han tenido que poner cuatro puntos de sutura. Al parecer, cuando estaba jugando con su gato Lucas se ha resbalado y se ha dado con la esquina de una mesilla en la barbilla, algo que le ha abierto una herida bastante profunda.

Además, Biyín ha revelado que tiene la manía de "estar siempre descalza por casa", algo que al parecer ha sido lo que ha provocado que se resbalara mientras jugaba con su gato. Por tanto, pese a que parece que dentro de lo que cabe está bien, ha preferido no abrir directo porque asegura que su cara "es un cuadro".

Pero, al parecer, esta no es la primera vez que Biyín sufre un accidente como este, ya que ha aprovechado este momento para revelar que hubo una vez en la que le tuvieron que poner siete puntos de sutura en la frente. Afortunadamente, esta herida no le dejó mucha cicatriz porque le ocurrió cuando era muy pequeña, algo con lo que cree que no tendrá tanta suerte en esta ocasión, ya que sospecha que este accidente le dejará una buena cicatriz en la barbilla.

Por otro lado, AuronPlay también ha querido hablar sobre este suceso durante su directo, momento en el que ha revelado que no se ha "desmayado de milagro" al ver la herida de Biyín, porque al parecer se ha hecho un buen "boquete" en la barbilla.

Por suerte, este accidente se ha quedado solo en un susto, ya que parece que Biyín, dentro de lo que cabe, se encuentra bastante bien. Por tanto, tan solo queda esperar que tenga una pronta recuperación y que la cicatriz no sea tan preocupante como parece imaginarse ella.