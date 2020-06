Antes de que estallara la tremenda crisis mundial que estamos viviendo, en el mundo todavía había conciertos, entrevistas y cachondadas de todo tipo. Y una de las más celebradas por los aficionados a la música coreana fue el paso de BTS por 'Carpool Karaoke', el programa de James Corden.

Fue a finales de febrero, cuando la superbanda K-pop aún pensaba en la gira que les tendría que haber llevado por medio mundo y estaban en plena promoción. Tras su paso por varios programas y entregas de premios, el septeto estaba on fire con actuaciones especiales. Hasta que llegó este rollo y tuvieron que echar el freno.

Corden no ha olvidado el buen rato que pasó entonces con los chicos, un evento que se convirtió en tendencia mundial durante varios días y que gracias al apoyo de los fans tuvo muchísima relevancia. Concretamente gracias al ARMY, el multitudinario club internacional que forman los seguidores de BTS.

"Tengo claro que las únicas tropas que deberíamos mandar a las revueltas son las del ARMY", dijo el presentador en uno de sus últimos programas. Hacía referencia a las violentas manifestaciones que han ido surgiendo a lo largo y ancho del país, y que ha provocado la intervención del ejército para apaciguarlas.

En ese mismo episodio, dedicó un segmento del show al fenómeno K-pop, y cómo están apoyando el movimiento 'Black Lives Matter' en contra de la brutalidad policial. BTS donó precisamente un millón de dólares a la causa, y 35.000 fans igualaron la cifra poco tiempo después.

Para agradecer el esfuerzo de los fans y su apoyo incondicional, Corden compartió un clip inédito de la banda cuando estuvieron en 'Carpool Karaoke'. En él se puede ver (y oír) a los chicos haciendo su particular cover de 'Baby Shark'. El showman dice que es un regalo para los kpoperos después de asistir a iniciativas online que inundan de fancams inocentes los mensajes racistas que detectan por redes. Un detalle para un sector de las redes que no para de crecer, y de hacer justicia online por una buena causa.