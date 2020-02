El esperado comeback de BTS ya casi está aquí. En poco más de una semana podremos escuchar todas las canciones que encierra ‘Map of the soul 7’, el nuevo disco del Bangtan que supone su regreso por todo lo alto. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora y qué podemos esperar del álbum de los surcoreanos?

La fecha:

El 21 de febrero es la fecha escogida para el comeback de los chicos de BTS, por lo que ya quedan muy poquitos días de espera. Además, los chicos publicarán un Manifiesto en forma de película kinética.

Primer single:

El 17 de enero pudimos conocer el single ‘Black Swan’ como primer adelanto de ‘Map of the soul 7’. Además, no contentos con regalarnos este temazo, lo dieron a conocer al mundo entero en el programa de James Corden con una impresionante coreografía contemporánea.

Experiencia inmersiva:

Al Bangtan no le bastaba con dar la bienvenida al año actuando en Times Square, sino que quieren que su regreso sea tan sonado que de la vuelta al mundo entero. Para ello han creado una experiencia inmersiva para que todos sus seguidores puedan sentirlos un poco más cerca gracias a Connect BTS. Una oportunidad única para que los fans interactúen y conozcan los valores del grupo a través del arte.

Comebacks trailers:

Para dejarnos un poquito más con la miel en los labios, la discográfica de los chicos ha avanzado los comebacks trailers de dos temas ‘Ego’ y ‘Shadow’. De esta forma podemos introducirnos un poco más en ‘Map of the soul’ y conocer qué es lo que nos espera con este disco.

Concept Photos:

Las primeras imágenes de la estética del disco han sido muy comentadas por la aparente dualidad que representan. El blanco y el negro están muy presentes como para indicar dos caras de una misma moneda. En las primera imágenes hemos visto a los chicos vestido completamente de blanco y sentados al borde de un abismo. Mientras que en los siguientes adelantos aparecen completamente de negro y con unas alas, como si hubieran caído en picado a un mundo de oscuridad.

El tracklist:

El 17 de febrero podremos conocer el nombre de todas las canciones que formarán parte de ‘Map of the soul 7’.

La gira:

Los fans españoles podrán disfrutar de todas las canciones de este nuevo disco en directo el 17 y 18 de julio en Barcelona. Después de conocer la triste noticia de que SEVENTEEN cancela su gira mundial, cruzamos los dedos para que no pase lo mismo con los conciertos del bangtan.