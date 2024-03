ByHermoss cuenta su escalofriante experiencia de acoso al salir de los Premios Ídolo

A cualquiera de nosotros le encantaría no tener que escribir nunca este tipo de noticias. Sin embargo, el acoso hacia las mujeres es algo que, por desgracia, ocurre día a día, en todas partes del mundo. Hoy nos hacemos eco de la triste y escalofriante experiencia de acoso sufrida por la influencer ByHermoss al salir de los Premios Ídolo.

Según ha relatado la propia influencer en TikTok, el suceso tuvo lugar en el parking de Príncipe Pío, Madrid. Fue allí donde, al ir a recoger su coche, se encontró con dos hombres. "Noté que me estaban mirando. Bajé por el ascensor, para así no encontrármelos. Voy con tacones, un abrigo de piel, mi bolso. Bajo a la planta -3, abro la puerta, no sé dónde estoy, no encuentro mi coche, está vacío y de repente escucho algo por detrás. Me doy la vuelta y estaban detrás [...] Aceleré el paso y empecé a caminar hacia unas puertas. Vi que una estaba cerrada y que luego otra estaba cerrada. Pensé: madre mía, de aquí no salgo", relató ByHermoss.

Acto seguido, la influencer se encontró con un trabajador del parking que le acompañó hasta la zona de restaurantes de la estación de Príncipe Pío. Cuando comenzó a sentirse más tranquila, vuelve a ver a los dos hombres que le estaban siguiendo en el parking. Por suerte, el trabajador llamó a las autoridades y guiaron a la influencer hasta su coche, asegurándose de que se montaba en su coche sin ningún peligro.

"Era la primera vez que algo así me ocurría a mí. Hay una primera vez para todo. Soy una persona a la que le gusta hacer cosas sola y ahora no puedo ir a un parking sola a las 11 o 12 de la noche. Me duele mucho y me da miedo. Lo único que tengo que hacer ahora es ser fuerte y seguir con mi vida. Estas cosas no van a cambiar y van a seguir sucediendo", zanjó la influencer. Esperemos que en esto último se equivoque y las mujeres no tengan que vivir más situaciones de ese tipo. Desde aquí, le mandamos mucha fuerza.