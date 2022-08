Carla y Noelia llegan a las manos: "Carmen me dijo que me iba a partir los dientes"

El culebrón de Noelia y Carla ha vuelto con fuerza a redes sociales. Los nombres, asociados cuando se leen en conjunto a aquella pareja que ondeaba orgullosa la bandera LGTB pero que se hizo añicos entre acusaciones y desmentidos de infidelidades.

Lo último, por poner un poco en contexto, lo resume involuntariamente Noe citando a Salvador Dalí en su última publicación de Instagram: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando hablan sólo dicen maravillas".

Recogiendo literalmente el testigo, Carla cuenta en sus stories que se cruzó con su ex en un festival veraniego (Tomorrowland) y que echó sal a la herida. Y de la gorda: "Que te pongan los cuernos duele, pero mucho más como me lo hicieron a mí".

Se refiere al "recochineo que ambas llevan en redes sociales", quién sabe si refiriéndose también al último mensaje citando al surrealista catalán. "La gente de mi entorno y del suyo, incluso la que no usa redes, sabe qué pasó en realidad".

"Mi psicóloga me dijo que no hablara más del tema por mi salud mental, mi abogado me dijo que no sacara más pruebas, pero lo de ayer llega a un límite que de verdad no me puedo callar", prosigue en unas declaraciones hechas contra consejo médico y legal. Ahí es nada.

Carla entonces cuenta que "sabía que iba a coincidir con ellas" en un festival porque lo anunciaron por sus perfiles, y que estaba "mentalizada" del impacto que supondría verlas. Coincidieron en "una zona VIP", donde se encontró con un amigo en común que le confirmó las sospechas de que estaban juntas.

"Estábamos a un metro de distancia, yo evitando cruzar la mirada, pero Carmen mirándome fijamente, riéndose en mi cara", pero según su versión la cosa fue mucho más allá. "Como conmigo no funcionó su estrategia, se encaró con mi amiga", en un intercambio de insultos, escupitajos y, como se ve en algunos vídeos, hasta puñetazos y empujones.

A la ofensa física se unió un detalle íntimo de "gusto dudoso", cuando dijo que "Noelia le come el coño todas las noches". Para Carla es un drama: "obviamente me entra un ataque de ansiedad enorme, y lo pasé fatal". El tenso encuentro acabó hasta con amenazas tipo "te voy a partir los dientes, al salir de aquí te están esperando", siempre según la influencer, que aporta vídeos para "demostrar que no se inventa nada".

En fin, el desamor da para mucho y, como dice la denunciante, es una lástima que suceda, y más en Tomorrowland; un festival que tiene como lema el PLUR: Peace, Love, Unity and Respect. Ni una cosa, ni la otra, ni la siguiente.