El CEO de Kick revela que quiere fichar a TheGrefg y el murciano asegura que se lo pensará

Durante las últimas semanas, hemos podido ver cómo un gran número de creadores de contenido que habitualmente hacen directos en Twitch, han terminado por marcharse a Kick, la plataforma rival. Y es que cada vez son más los streamers que optan por la plataforma verde, ya que las condiciones económicas que ésta ofrece son muy superiores a las que hoy por hoy brinda Twitch.

Después de fichajes muy potentes en estos días, como pueden ser los de Spursito o Werlyb, parece que el CEO de Kick tiene claro quién quiere que sea su próxima presa. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de TheGrefg, uno de los grandes pesos pesados del mundillo del streaming en nuestro país. Así se ha encargado de confirmarlo el propio Grefg en su último directo.

"El CEO de Kick, Eddie, ha dicho que una de las personas que más ilusión le haría que stremeara en Kick sería ese tal TheGrefg. Y ha dicho que si mi comunidad está de acuerdo podemos probar a hacer directo. A ver, son palabras del CEO de una empresa grande y, al final, hay que respetarlo. Lo pensaré, lo pensaré. Pensaré en tu propuesta, Eddie", ha comunicado el propio TheGrefg.

"Me ha sorprendido mucho que haya preguntado al chat y que el 83% me diga que haga stream en Twitch y en Kick a la vez, lo cual es muy loco. Pero bueno, yo le agradezco mucho la propuesta a Eddie", ha continuado, dando a entender que, al menos por el momento, no se plantea hacer directo en las dos plataformas a la vez, algo que otros creadores de contenido ya están haciendo.

Así pues, ¿TheGrefg se pasará por completo a Kick? Ahora mismo, la verdad, se antoja difícil, pero nunca se sabe. Eso sí, queda claro que Kick va a por todas y que busca destronar a Twitch cueste lo que cueste.