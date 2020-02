Eso de ser un artista en la cima del K-pop afecta a casi todos los aspectos de la vida de los cantantes: desde sus apariciones públicas a cómo gestionan sus relaciones sentimentales. La mayoría ocultan si tienen o no pareja, probablemente por miedo a cómo reaccionen los fans, y hechos como el protagonizado por Chen -vocalista de EXO- parecen darles la razón.

Hace un mes confesaba que estaba comprometido y que la mujer con la que tiene planes de futuro está embarazada. Lo que debería haberse convertido en una muy buena noticia fue motivo de numerosos reproches por parte de un reducido grupo de fans, que mostraron su rechazo al descubrir que tenía novia.

Aunque tras el anuncio de su boda dijo que no volvería a hablar del tema, el cantante ha querido apagar el fuego de los críticos con una carta manuscrita donde expresa sus sentimientos. "He tardado mucho tiempo para encontrar la mejor manera de expresarme frente a los EXO-L", comienza el comunicado en referencia a sus fans. "Temía haceros daño si no utilizaba las palabras correctas, así que lo primero que quiero hacer es disculparme por el tiempo que he pasado sin hablar y por cómo los EXO-L se pueden haber tomado las repentinas noticias (de mi compromiso)".

"Cuando lo comuniqué por primera vez, provoqué daño y decepción sin querer, y eso hace que me duela el corazón", continúa la sentida carta. "Estoy tremendamente agradecido por el amor que me dais y me doy cuenta que soy quien soy gracias a ese amor. Por eso quería pediros perdón, y aseguraros que seguiré trabajando duro. Gracias".

Esta confesión ha ido acompañada de un comunicado oficial de SM Entertainment, la discográfica del grupo, para acallar los rumores sobre una posible separación. "Antes de que se hiciera público el compromiso de Chen, los miembros actuales expresaron su deseo de continuar como grupo, por lo que no habrá cambios en los integrantes de EXO".

Señalan además que hay integrantes de la boy band que tienen que cumplir el servicio militar obligatorio este año, si bien es una situación que tenían prevista desde hace tiempo. "Revelaremos los planes de cada uno individualmente, y continuarán sus carreras en conjunto y en solitario, devolviendo todo el cariño demostrado por los fans".

¿Sabes lo que nos molaría ver a nosotros? La despedida de soltero que podrían montar estos chicos a Chen. No sabemos si también es una tradición en Corea del Sur, aunque imaginarlos de fiesta es una imagen demasiado buena para que no genere fantasías.