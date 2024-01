Crece la tensión entre la comunidad hispanohablante y la anglosajona tras la penalización de Fruitberries en Hunt & Run

El último Twitch Rivals de Rust estuvo cargado de polémicas entre la comunidad hispanohablante y la anglosajona, algo que todavía está muy caliente y que provocó que algunos streamers decidieran no volver a participar en este tipo de competiciones. Pero, aun así, la mayoría pensaba que esta tensión no se trasladaría a Hunt & Run, donde muchos esperaban que hubiera una mejor relación entre todos los participantes, tal y como ocurrió en los Squid Craft Games. Pero, por lo que parece, esta competición ha terminado empezando con el pie izquierdo debido a la actitud del streamer canadiense Fruit Berries, a quien han penalizado por mala competitividad y por perjudicar a sus compañeros.

El motivo por el que ha recibido este castigo es que, durante el periodo de aprendizaje de una de las pruebas, este encerró a varios streamers con bloques, los cuales no podían romper porque no tenían las herramientas para hacerlo. Esto ha provocado que vuelva a encenderse la mecha entre estas comunidades, porque, aunque hay muchos que ya se hacían comentarios entre ellos en tono humorístico, ahora hay streamers como Xokas que han vuelto a enfadarse con la comunidad anglosajona. Por ello, el gallego asegura que, si se le acerca alguien hablando en inglés, irá a por él sin dudarlo para intentar eliminarlo de Hunt & Run.

Además, son varios los que consideran que la penalización que le han puesto no es la adecuada, ya que lo que hicieron fue enviarle directamente al deathmatch, donde se enfrentó a los participantes con menos puntos, es decir, a los que menos saben de Minecraft. Y, tal y como ha señalado Knekro, esto no supone ninguna penalización para un profesional de este videojuego, si no que en todo caso han perjudicado a los otros streamers que estaban contra él. Y, como muchos imaginaban, el canadiense ha terminado ganando el deathmatch, algo que ha conseguido escondiéndose y rematando a varios streamers, algo que ha provocado que todavía le criticaran más.

Sin duda, esto ha conseguido volver a encender la mecha entre estas dos comunidades, algo que ya parece que sea inevitable en los Twitch Rivals, donde el ambiente competitivo y la tensión terminan generando bastantes problemas. Aun así, habrá que seguir Hunt & Run y ver cómo avanza esta competición durante los próximos días, ya que no sería de extrañar que siga aumentando esta tensión a medida que vayan cayendo más participantes.