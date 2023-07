Las críticas a la organización de la Velada 3 de Ibai hacen sombra a un show espectacular

La Velada del Año 3 ha vuelto a superar todos los récords, e incluso existen sospechas de que las cifras de audiencia podrían haber sido mucho más altas de lo registrado, por los problemas de medición de Twitch. Pero, a pesar de que los números hablen bien del evento, sus asistentes presenciales han tenido mucho que decir en redes durante los días que han seguido a la celebración del show. Los problemas de organización se hicieron notar desde antes de que arrancase la Velada, y siguieron incluso después de que esta hubiese terminado.

Las altas temperaturas y el sol deslumbrante no ayudaron en un evento que se celebraba en un estadio abierto: el calor y las largas colas hicieron que entrar al recinto fuese muy duro, y la luz del sol provocó que muchos no pudiesen ver lo que se mostraba en las pantallas. Quienes tenían las entradas más alejadas no pudieron ver prácticamente nada hasta que se puso el sol.

Los problemas de sonido fueron bastante protagonistas: muchos de los clips de las personas que estaban en gradas alejadas dejan claro que no se oían las voces de los comentaristas ni la música. Los combates no tuvieron los resultados que se esperaban, la emisión de Twitch se cayó varias veces (culpa de la plataforma, no de Ibai y su equipo) y el regreso a casa post-evento fue toda una pesadilla: no hubo taxis ni metros suficientes, y muchos pasaron gran parte de la madrugada buscando la forma de salir de allí.

Aun con todos estos problemas, la mayoría de los asistentes ha coincidido en que mereció la pena ir hasta allí y vivir la experiencia en persona. Organizar un evento masivo como este es una tarea titánica, y era prácticamente imposible que no sucediesen pequeños percances como estos. Ibai tiene razones para sentirse orgulloso del gran trabajo que han hecho, y no cabe duda de que los problemas que surgieron serán apuntados para intentar que no vuelvan a suceder en próximas ediciones.