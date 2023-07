Ibai y la Velada del Año 3 superan el máximo de espectadores soportado por Twitch: ¿Fue su récord mucho mayor?

Después de tantos meses esperando, este sábado finalmente la comunidad se ha podido reunir en el canal de Ibai para disfrutar de la Velada del Año 3, la cual ya se ha convertido en el tema de este fin de semana por todo lo que ha ocurrido durante este evento. Y, como era de esperar, esta ha logrado superarse una vez más y romper nuevamente elrécord de espectadores dentro de Twitch. Pero, aunque Ibai ha compartido las estadísticas que le llegaron sobre este directo, en las cuales pone que llegó a un máximo de casi 3,5 millones de espectadores, parece ser que estas no muestran las cifras reales alcanzadas.

Pese a que tanto la comunidad hispana como Twitch sabían lo grande que es la Velada del Año y la cantidad de apoyo que esta iba a recibir, parece que la plataformano ha conseguido estar a la altura de lo que se venía con el evento de este año. Esto se debe a que, por lo que parece, Twitch no esperaba que ningún canal pudiera llegar a tener 3,5 millones de espectadores, motivo por el que este es el número más alto que puede llegar a registrar la plataforma durante un directo.

Y, por lo que parece, Ibai consiguió superar de lejos esta cifra de espectadores, hasta el punto de que muchos espectadores aseguran que llegaron a ver que la Velada del Año 3 superó los cinco millones de espectadores. Por este motivo, el propio Ibai ha querido hablar sobre ello durante uno de sus directos, en el cual ha mostrado que llegó a este pico hasta en tres ocasiones, por lo que no sabe cuántas personas debían haber realmente durante esos momentos en el directo.

Por tanto, pese a que está claro que Ibai ha conseguido romper el récord de espectadores máximos al que ha llegado Twitch, parece que por ahora no se va a poder saber cuál es el récord exacto al que ha llegado, ya que no ha quedado registrado. Aun así, habrá que ver si la propia plataforma logra recuperar estos datos y aclarar cuál ha sido el máximo real al que ha llegado Ibai durante la Velada del Año 3, la cual no cabe duda de que será una cifra que va a ser muy complicado que alguienpueda llegar a superar.