¿Cuánto han cobrado los boxeadores de la Velada del Año 3? Las Mamarazzis revelan cuánto les han pagado

Pese al éxito que tuvo la Velada del Año 2, esta terminó generando una polémica entre Lolito e Ibai a raíz de los malentendidos que se produjeron respecto a los patrocinadores y al dinero recibido. Por este motivo, el vasco reveló hace unos días que, para evitar que vuelvan a repetirse estos problemas, este año habían decidido hacer un contrato con los boxeadores y que estos tuvieran un sueldo fijo por su participación. De esta forma, en lugar de dejarles a ellos el peso de buscar los patrocinadores, la organización se ha encargado de todo y les ha quiado esta responsabilidad.

Y, aunque Ibai ya había avanzado que el dinero que recibían por participar no era para nada bajo, no quiso compartir cuál era la cifra exacta que les estaban dando, ya que consideraban que tan solo serviría para generar morbo. Aun así, al final esta no ha tardado tanto tiempo en salir a la luz, ya que parece ser que se ha filtrado que cada boxeador ha ganado untotal de 100.000 euros por participar, según han revelado las Mamarazzis durante su programa. Y, pese a que muchos ya se imaginaban que el dinero que les habían dado no era poco, la mayoría no se esperaba que la cifra fuera a ser tan alta, por lo que muchos se han sorprendido frente a estos datos.

Pero, por lo que parece, los boxeadores no han sido los que más dinero han ganado durante la Velada del Año 3. Si esta cifra ya parecía muy alta, las presentadoras han vuelto a sorprender al revelar que los artistas internacionales que han actuado han recibido hasta 300.000 euros por sus conciertos, una cifra realmente alta y que a algunos le ha parecido excesiva.

Sin duda, pese a que se sabe que la organización no ha escatimado en gastos para ofrecer la mejor Velada del Año 3 posible, el dinero que ambas presentadoras aseguran que les ofrecieron es mucho más alto de lo que muchos esperaban. Aun así, hay que recordar que este es uno de los eventos más populares de Twitch y ha contado con artistas muy grandes como cabeza de cartel. Por ello, no es de extrañar que hayan querido invertir lo necesario para que este saliera tan bien como ha salido.