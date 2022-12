¿Dalas tiene nueva novia? El misterioso anuncio que deja a LizyP en la duda

"¡Dalas Review lo ha dejado con Lizy!". A primera vista, esto es un notición dorado para los canales de salseo y los aficionados a YouTube en general, pero como es un tuit random (en realidad son varios) lo mejor es acercarse lo máximo posible a la fuente. Resulta que el canario parece anunciar una ruptura en sus perfiles sociales, aunque sabemos de sobra que sus tuits no siempre son lo que aparentan.

Del creador de "si no publico en 10 días es que estoy muerto" o "quiero que metan mi cerebro en un cyborg", llega ahora el "tengo novia desde hace dos semanas". El mensaje literal dice lo siguiente: "Bueno tengo que deciros una cosa que me hace muy feliz y es que tengo novia".

Es un tuit donde asegura, de manera contradictoria, que no suele "decir muchas cosas sobre su vida personal" (mmm, seriously?), y añade que "esto es algo de hace dos semanas" y está "muy ilusionado, feliz, y también muy enamorado". Algo que sabemos desde al menos 2017, ya que aunque dice que no le mola compartir esas cosas, no ha escatimado en detallar ciertos aspectos íntimos durante años.

La pareja de Dalas es Damaris Pérez, LizyP, catalana, youtuber de éxito y 11 años mayor que su media naranja (no es que importe especialmente, pero es un dato). Como dúo sentimental no son unos tortolitos que demuestren a la mínima su amor, aunque tampoco se puede decir que lo escondan. Y quizá el tuit de Dalas tiene algo que ver con eso.

Por su parte, la barcelonesa no ha modificado un ápice su rutina en redes ni hay el menor rastro de tristeza en sus canales de YouTube, Twitter, Instagram o TikTok. En esa última plataforma ha publicado un vídeo en el que parece estar abrazada a alguien mientras luce un maquillaje de Avatar, así que el manifiesto buen rollo hace que pensemos cosas.

La teoría más extendida entre los pambisitos es que el término "novia" que el canario utiliza en su misterioso tuit hace referencia a que, quizá, al fin se ha decidido a pedirle seriamente matrimonio. Destacamos lo de seriamente porque ya lo ha hecho en más de una ocasión y lo ha publicado en YouTube, con la solemnidad justita para un asunto de ese calibre.

Que dos creadores de 10 y 5 millones de seguidores respectivamente formalicen su relación con un anillo también es noticia, y me da a mí que es lo que se oculta en ese anuncio de 'hacedme caso' o 'sigo aquí y quiero liarla' tan habitual en ciertos creadores. Por cierto, Dalas le plantó cara a Ocelote este finde, con resultado cómico. Pero ya, si eso, tal, que decía un famoso político.