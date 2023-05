Decepción con 'Karma ft Ice Spice' de Taylor Swift, el nuevo remix de la edición deluxe 'Midnight (The Til Dawn Edition)'

Cuando parecía que la era de Midnights estaba terminando para dar paso a Speak Now (Taylor’s Version), Taylor Swiftha vuelto a sorprender a todos sus fans con el anuncio con la edición deluxe 'Midnights (The Til Dawn Edition)'. Esto es algo que los swifties no han visto venir pero que han recibido con mucha alegría, especialmente porque Taylor les ha dado lo que llevan meses pidiéndole: 'Hits Different' y una versión de 'Snow on the Beach' con más Lana del Rey.

Pero, además, esta ha llegado también con un remix que nadie se ha visto venir, y es el de 'Karma ft. Ice Spice', un tema que había generado muchas expectativas pero que, por lo que parece, no ha terminado de gustar a los fans. Lo cierto es que Taylor Swift ya cuenta con un buen historial de remixes que no han gustado a los swifties, algo que ha provocado que estos no tardaran en bromear sobre ello y recordaran la decepción que supuso el 'Lover ft Shawn Mendes'.

Afortunadamente, no todo han sido decepciones. Aunque 'Karma ft Ice Spice' no ha gustado mucho, los fans están encantados con la nueva versión de 'Snow on the Beach', ya que la artista les ha dado la canción que tantos esperaban cuando anunció su colaboración con Lana del Rey. Además, el hecho de que 'Hits Different' finalmente haya dejado de ser una canción exclusiva y al fin pueda escucharse en las plataformas digitales tiene a los swifties de celebración, ya que llevaban meses pidiéndoselo tanto a Taylor Swift como a su equipo.

Pero, por lo que parece, la artista no ha querido soltarlo todo, ya que puede que 'Hits Different' haya dejado de ser exclusiva, pero en su lugar ha ocupado su sitio 'You’re Losing me (From The Vault)'. Este es un tema que, al menos por ahora, tan solo podrá escucharse en el álbum que se venderá en los conciertos de este fin de semana, algo que tiene a los swiftiessubiéndose por las paredes.

Aun así, los fans de Taylor Swift están encantados de que al menos les haya concedido los dos deseos que llevaban meses pidiéndole. Pero, por lo que parece, ahora tocará empezar a pedirle la nueva canción de 'Midnights' hasta que la artista decida compartirla abiertamente con todos los swifties.