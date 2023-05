Lana Del Rey regala a sus fans 'Say Yes To Heaven', su canción descartada más esperada

Puede parecer que son muchas las canciones que los artistas lanzan a lo largo de su trayectoria, pero son muchas más las que se quedan en el tintero, después de haber experimentado con ellas en el estudio y que no pasasen el corte final para un álbum o un lanzamiento de single. Pero que una canción no vea la luz de forma oficial no significa que no pueda llegar a las manos de los fans más acérrimos: de una forma o de otra, siempre consiguen filtrar estas canciones producidas pero no lanzadas, y algunas de ellas consiguen enamorar a los seguidores de un artista incluso más que sus publicaciones oficiales. En el caso de Lana Del Rey, 'Say Yes To Heaven' era una de las canciones no publicadas que más ansiaban escuchar sus fans en su forma oficial, y por fin han tenido la oportunidad de hacerlo.

Esta canción fue escrita hace más de diez años pero no terminó de convencer a la artista como para que formase parte de su discografía. Está claro que algún pilluelo de su círculo no estuvo de acuerdo, ya que la canción acabó filtrándose y se volvió un fan-favourite. Muchos han tenido que fingir que no la habían escuchado nunca para poder hablar de ella en redes y apoyar a su cantante favorita, tal y como ya ocurrió en su momento con ejemplos como el de Bad Gyal y las canciones de 'Toto' y 'Gramos'.

Los fans se han mostrado enormemente agradecidos por la consideración que Lana Del Rey ha tenido con ellos, ya que este lanzamiento ha sido un fan service total. Pero bien se sabe que el apetito de los oyentes es insaciable, y han sido muchos los que han aprovechado la ocasión para pedirle que lance de forma oficial otros de sus hits filtrados, e incluso que elabore un álbum propio con ellos. ¡Cuidadín, que la avaricia rompe el saco!