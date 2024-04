Se desata la polémica en la Kings League Américas por el partido entre Pío y Peluche Caligari en el Estadio Azteca

La Kings League Américas está más candente que nunca, ya que quedan muy pocos días para que arranque la final four en el legendario Estadio Azteca, donde conoceremos al ganador del primer split de la liga americana el próximo 4 de mayo. Pero además de las semifinales y de la final, los aficionados también podrán disfrutar de un partido amistoso entre Pío FC y Peluche Caligari.

Esta noticia ha generado un intenso debate durante las últimas horas. Y es que a Juan Guarnizo, presidente de Aniquiladores, parece no haberle gustado esta idea, ya que, según argumenta, es una falta de respeto hacia el resto de equipo de la Kings League Américas que no han conseguido clasificarse para el torneo que decidirá la liga.

Werevertumorro, uno de los presidentes de Peluche Caligari junto a Alex Montiel (más conocido como Escorpión Dorado), ha decidido criticar la postura de Guarnizo. "Juan cree que Pío no merece jugar en el Azteca… ¿Qué piensan? ¿Lo merece más él? ¿Ser envidioso es bueno? Ni hablar…", ha tuiteado el mexicano. Guarnizo respondió lo siguiente al tuit de Werever: "Werever juega en el Azteca porque es amigo íntimo de Emilio Azcárraga (dueño del Club América). Difundan, copien y peguen".

Pero Juan Guarnizo no ha sido el único en cargar contra esta decisión. También lo ha hecho YoloAventuras, co-presidente de Los Chamos FC: "Para llenar el Azteca y dar show me parece perfecto. Para los presidentes y jugadores que luchaban por estar en el final four esto es una vergüenza y una burla. Tampoco se nos consultó ni hubo votaciones en el grupo de presidentes, patético. Hoy murió el fútbol". La respuesta de Werevertumorro tampoco se hizo esperar en este caso: "Concéntrate en el repechaje Yoro. Consigue DT y no se le consulta nada a quien nunca está en las juntas o el 3er tiempo".

Como siempre, la Kings League Américas nos deja beefs de alto voltaje que, más allá del puro chisme, sirven para calentar la liga y dar el show que los aficionados buscan. Desde luego, las cosas están calentitas de cara a la final four del próximo 4 de mayo.