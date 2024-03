DjMariio cree que la Kings League Américas es mejor que la española: "Es la mejor liga del mundo"

Las primeras jornadas de la Kings League Américas generaron algunas dudas entre los aficionados habituales. De hecho, muchos seguidores de la liga creada por Gerard Piqué, se quejaban de que el nivel futbolístico era inferior al de la versión española, entre otras cosas. Sin embargo, parece que la liga americana está callando bocas a base de puro espectáculo y cada vez tiene más adeptos.

Uno de ellos es DjMariio , presidente de Ultimate Móstoles y súper fan de la versión americana de la Kings League. Y es que recientemente el mostoleño ha afirmado sin ningún tapujo que la Kings League Américas es mejor que la Kings League de España, después de que en uno de los últimos partidos de la liga americana se produjera una tangana considerable.

"La Kings League Américas es mejor que la de España. Por ejemplo, en la de España, Roger Carbó y Guti se hacen una falta y se dan un morreo y aquí se pegan. Aquí se dan de hostias. Me gusta esta liga, me gusta esta liga. Qué jornada tan increíble, me ha encantado. Esta es la mejor liga del mundo, mucho mejor que la española", ha declarado DjMariio.

Hay quien pueda estar más o menos de acuerdo con las palabras del de Ultimate Móstoles, pero lo que está claro es que en la Kings League Américas saben cómo dar un buen espectáculo, demostrando que no hay nada mejor que la afición latina para armar un buen show. Eso sí, tampoco comencemos a banalizar las agresiones o las conductas antideportivas, ya que no todo vale para hacer espectáculo. Sea como sea, parece que la Kings League Américas comienza a despegar y todo parece augurar que, al menos por el momento, su número de seguidores continuará creciendo.